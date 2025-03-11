《366日》赤楚衛二3/31來台 愛的旅程心中有痛卻依然美好

電影《366日》以沖繩和東京為舞台，講述一段跨越20年、令人心碎的初戀故事，集結近年炙手可熱的人氣演員赤楚衛二、上白石萌歌、中島裕翔、玉城蒂娜、稻垣來泉、齋藤潤同台浪漫演出。

這也是赤楚衛二和上白石萌歌繼兩年前日劇作品《Pending Train—8時23分，明天和你在一起》後再次合作。由於當時兩人在劇中是朋友關係，此次則升格演相愛的情侶，對此赤楚衛二也害羞表示有種好朋友突然變成戀人的緊張感。

由於片中有一半場景都在沖繩取景拍攝，回憶起盛夏在沖繩出外景的時光，熱愛戶外活動的赤楚衛二興奮表示，「那裡真的超棒的！」上白石萌歌也回憶道，「在沖繩光是站在那裡看著清澈的海水和天空就覺得很幸福」。赤楚衛二分享，自己最印象深刻的台詞是湊多年後回到沖繩老家，阿嬤不經意說的那句「永遠不要忘記自己喜歡的東西」，他表示自己聽到當下真的深受感動，相當暖心。

《366日》。圖/天馬行空

電影靈感來自樂團 HY 同名歌曲〈366日〉 HY再為電影量身打造新曲

由於本片靈感來自HY跨越世代的經典名曲《366日》，赤楚衛二和上白石萌歌也在拍攝期間反覆聆聽這首經典名曲，以及HY為電影量身打造的新曲《戀愛了》。赤楚衛二更是特別和片中的「情敵」中島裕翔相約去看HY的演唱會，對此赤楚衛二感性表示，「聽著這些歌曲的時候，有些地方讓我想哭，有些地方讓我想笑，得到了許多感動！」他也特別分享演唱會上有個要大家舉起雙手的橋段，兩人也相當配合地高舉雙手大聲吶喊，對此中島裕翔笑稱，「那天演唱會上我們真的很興奮，像個孩子一樣！」

《366日》靈感來自HY跨越世代的經典名曲《366日》，赤楚衛二(右)和上白石萌歌(左)也在拍攝期間反覆聆聽這首經典名曲，以及HY為電影量身打造的新曲《戀愛了》。圖/天馬行空

赤楚衛二即將來台寵粉，電影《366日》台北見面會連開三場！

赤楚衛二將於3月31日至4月2日於MUVIE CINEMAS松仁威秀影城Titan廳、台北信義威秀影城連續舉辦三場特別放映暨映後見面會，三場見面會將於3月12日中午12點半於OPENTIX兩廳院文化生活網站、APP、分銷點同步開賣，更多活動相關資訊請洽天馬行空粉絲團。《366日》將於4月2日正式在台上映。

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《366日》。圖/天馬行空

赤楚衛二X上白石萌歌 攜手演繹橫跨二十年的純愛故事

2003年，住在沖繩的高中生湊（赤楚衛二 飾）偶然邂逅同校的學妹美海（上白石萌歌 飾），兩人因為喜歡同一首歌，自然而然地互相吸引，並在湊畢業的那天正式告白，兩人開始交往。母親因病去世後，湊原本想要放棄音樂的夢想，但受到美海一句話的鼓舞，「總有一天，我想聽聽湊前輩寫的歌」，湊決心前往東京深造。

兩年後，美海也來到東京，與湊再次相遇，兩人在東京開始過著幸福的每一天。湊在一家音樂公司找到了工作，美海也努力朝專業口譯邁進。兩人曾希望「願這樣的幸福，一年365天持續下去」。然而有一天，湊突然提出分手，並離開了美海…。

《366日》。圖/天馬行空

《366日》靈感來自HY跨越世代的經典名曲《366日》，赤楚衛二(右)和上白石萌歌(左)也在拍攝期間反覆聆聽這首經典名曲，以及HY為電影量身打造的新曲《戀愛了》。圖/天馬行空

《366日》。圖/天馬行空

《366日》赤楚衛二更是特別和片中的「情敵」中島裕翔(如圖)相約去看HY的演唱會。圖/天馬行空

《366日》。圖/天馬行空

《366日》。圖/天馬行空

《366日》。圖/天馬行空