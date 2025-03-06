《妳是我眼中的蘋果》振永x多賢一起作詞作曲 初戀故事甜入心坎

《妳是我眼中的蘋果》（You Are the Apple of My Eye）由「TWICE」多賢與《Sweet Home 2》振永心動共演，將於3月21日（五）在台上映！《妳是我眼中的蘋果》敘述不懂事的振宇（振永 飾）和同學們暗戀著善雅（多賢 飾），在他告白前，一起共度許多時光的18歲初戀故事！《妳是我眼中的蘋果》是多賢首部電影作品，多賢也透露TWICE的成員們都不斷為她的演員之路加油，她感動地說：「成員們都很期待、好奇這部作品，她們看了預告後，都在聊天群組問說什麼時候要上映，有了她們的打氣後，覺得自己更該好好加油！」

「TWICE」子瑜感動地說：「心情真的很不一樣，電影將開拍時，其實我和多賢姐幾乎每天都見了面，在電影院看到多賢姐以演員的身分出現在大銀幕上時，雖然不太習慣，但真的非常期待！看完電影後，看到了多賢姐不同的一面，覺得很棒！與平常一起在舞臺上表演的模樣不同，而是以演員的身分開始活動，真的覺得很帥氣！而且這個角色真的很適合多賢姐，非常適合姐姐的個性」！

子瑜說：「今天看完電影後，我也想回到青春的回憶，在看電影時也很想哭，但也感到很心動，電影後半也覺得很溫暖感動。而且多賢姐出現的每個畫面真的都好美，準備的過程一定很累人，真的辛苦了！期待之後能看到更多多賢姐的作品！」而且子瑜還說多賢主演的第一部電影竟然就是翻拍台灣原作的作品，讓她十分期待！青春愛情鉅獻《妳是我眼中的蘋果》3月21日（五）在台上映！

《妳是我眼中的蘋果》導演曝選角原因：多賢就像大家的初戀。圖/車庫娛樂

《妳是我眼中的蘋果》導演曝選角原因：多賢就像大家的初戀！

《妳是我眼中的蘋果》曹英明導演表示：「我很喜歡原作電影《那些年，我們一起追的女孩》，對小說也印象深刻，但在籌備《妳是我眼中的蘋果》時，就沒有再看原作電影了，只帶著對於原作的情感去寫劇本和執導，我們電影中也出現了和原作不同的角色。」

此外，曹英明導演也分享了選角的過程，她表示：「『振宇』這個角色要在虛張聲勢的個性中，帶有少年的感覺。振永演員在過去作品中的角色，大多是很有男子氣概的帥氣人物，但我總是在那之中看到他笨拙調皮的一面。當我在苦惱該如何呈現『振宇』這個人物時，突然覺得若由振永演員來詮釋這個角色的話，應該會很新穎豐富吧，因此就邀請他來飾演這個人物，而他也詮釋得很好，我覺得很感激！」

而對於會請多賢來詮釋「善雅」的原因，曹英明導演表示：「在設定角色時，腦中所浮現的初戀形象就是多賢演員的模樣。其實以前在讀書時，學校就有像『善雅』這樣的學生，外表漂亮白淨，談吐成熟，也很會讀書，這讓我一直想到多賢演員，因此就決定請她詮釋這個角色。」

《妳是我眼中的蘋果》。圖/車庫娛樂

振永Ｘ多賢為《妳是我眼中的蘋果》作詞作曲親自演唱片尾曲！直呼很有意義！

特別的是，振永和多賢還為了《妳是我眼中的蘋果》創作了片尾曲，振永對此表示：「我們倆一起作詞作曲，能以主角的身分共演已別具意義，沒想到還能一起作曲，真的覺得很榮幸。一起作詞作曲時真的很開心，我們倆最了解電影中兩位主角的想法，因此就將他們的想法融入歌曲中，希望有透過這首歌好好地表現出來。」

多賢也表示：「之前我曾作詞，但作曲是第一次，對我而言很有意義。作詞作曲的過程真的很有趣，我們以『振宇』和『善雅』的心情去寫歌詞時，真的寫得很順，之後感覺也會常聽這首歌，在作詞作曲的過程中，也覺得自己對這部電影是真心的。」青春愛情鉅獻《妳是我眼中的蘋果》3月21日（五）在台上映！

《妳是我眼中的蘋果》。圖/車庫娛樂

《妳是我眼中的蘋果》振永在本作中飾演喜歡多賢的角色。圖/車庫娛樂

《妳是我眼中的蘋果》振永Ｘ多賢為《妳是我眼中的蘋果》作詞作曲親自演唱片尾曲！直呼很有意義。圖/車庫娛樂

《妳是我眼中的蘋果》。圖/車庫娛樂

《妳是我眼中的蘋果》。圖/車庫娛樂

《妳是我眼中的蘋果》。圖/車庫娛樂

《妳是我眼中的蘋果》。圖/車庫娛樂

《妳是我眼中的蘋果》。圖/車庫娛樂