《妳是我眼中的蘋果》振永x多賢一起作詞作曲 初戀故事甜入心坎

《妳是我眼中的蘋果》(You Are the Apple of My Eye)由「TWICE」多賢與《Sweet Home 2》振永心動共演,將於3月21日(五)在台上映!《妳是我眼中的蘋果》敘述不懂事的振宇(振永 飾)和同學們暗戀著善雅(多賢 飾),在他告白前,一起共度許多時光的18歲初戀故事!《妳是我眼中的蘋果》是多賢首部電影作品,多賢也透露TWICE的成員們都不斷為她的演員之路加油,她感動地說:「成員們都很期待、好奇這部作品,她們看了預告後,都在聊天群組問說什麼時候要上映,有了她們的打氣後,覺得自己更該好好加油!」

「TWICE」子瑜感動地說:「心情真的很不一樣,電影將開拍時,其實我和多賢姐幾乎每天都見了面,在電影院看到多賢姐以演員的身分出現在大銀幕上時,雖然不太習慣,但真的非常期待!看完電影後,看到了多賢姐不同的一面,覺得很棒!與平常一起在舞臺上表演的模樣不同,而是以演員的身分開始活動,真的覺得很帥氣!而且這個角色真的很適合多賢姐,非常適合姐姐的個性」!

子瑜說:「今天看完電影後,我也想回到青春的回憶,在看電影時也很想哭,但也感到很心動,電影後半也覺得很溫暖感動。而且多賢姐出現的每個畫面真的都好美,準備的過程一定很累人,真的辛苦了!期待之後能看到更多多賢姐的作品!」而且子瑜還說多賢主演的第一部電影竟然就是翻拍台灣原作的作品,讓她十分期待!青春愛情鉅獻《妳是我眼中的蘋果》3月21日(五)在台上映!

《妳是我眼中的蘋果》導演曝選角原因:多賢就像大家的初戀。圖/車庫娛樂

《妳是我眼中的蘋果》導演曝選角原因:多賢就像大家的初戀!

《妳是我眼中的蘋果》曹英明導演表示:「我很喜歡原作電影《那些年,我們一起追的女孩》,對小說也印象深刻,但在籌備《妳是我眼中的蘋果》時,就沒有再看原作電影了,只帶著對於原作的情感去寫劇本和執導,我們電影中也出現了和原作不同的角色。」

此外,曹英明導演也分享了選角的過程,她表示:「『振宇』這個角色要在虛張聲勢的個性中,帶有少年的感覺。振永演員在過去作品中的角色,大多是很有男子氣概的帥氣人物,但我總是在那之中看到他笨拙調皮的一面。當我在苦惱該如何呈現『振宇』這個人物時,突然覺得若由振永演員來詮釋這個角色的話,應該會很新穎豐富吧,因此就邀請他來飾演這個人物,而他也詮釋得很好,我覺得很感激!」

而對於會請多賢來詮釋「善雅」的原因,曹英明導演表示:「在設定角色時,腦中所浮現的初戀形象就是多賢演員的模樣。其實以前在讀書時,學校就有像『善雅』這樣的學生,外表漂亮白淨,談吐成熟,也很會讀書,這讓我一直想到多賢演員,因此就決定請她詮釋這個角色。」

《妳是我眼中的蘋果》。圖/車庫娛樂

振永X多賢為《妳是我眼中的蘋果》作詞作曲親自演唱片尾曲!直呼很有意義!

特別的是,振永和多賢還為了《妳是我眼中的蘋果》創作了片尾曲,振永對此表示:「我們倆一起作詞作曲,能以主角的身分共演已別具意義,沒想到還能一起作曲,真的覺得很榮幸。一起作詞作曲時真的很開心,我們倆最了解電影中兩位主角的想法,因此就將他們的想法融入歌曲中,希望有透過這首歌好好地表現出來。」

多賢也表示:「之前我曾作詞,但作曲是第一次,對我而言很有意義。作詞作曲的過程真的很有趣,我們以『振宇』和『善雅』的心情去寫歌詞時,真的寫得很順,之後感覺也會常聽這首歌,在作詞作曲的過程中,也覺得自己對這部電影是真心的。」青春愛情鉅獻《妳是我眼中的蘋果》3月21日(五)在台上映!

《妳是我眼中的蘋果》振永在本作中飾演喜歡多賢的角色。圖/車庫娛樂

《妳是我眼中的蘋果》振永X多賢為《妳是我眼中的蘋果》作詞作曲親自演唱片尾曲!直呼很有意義。圖/車庫娛樂

