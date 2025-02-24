《難哄》小說改編「惡趣味」太多女主9集被騷擾6次

2025年2月21日，電視劇《難哄》以「#難哄刪除爭議鏡頭」、「#難哄9集6次性騷擾」、「#難哄惡趣味」等詞霸榜熱搜，引發大陸網友強烈不滿，紛紛聲討並要求下架。

《難哄》是根據竹已的同名小說改編，由瞿友寧執導，白敬亭、章若楠領銜主演。2025年2月18日播出。這部都市愛情劇，因劇中頻繁出現性騷擾情節及女主角「聖母」般的反應，掀起輿論風暴。觀眾統計發現，僅前9集中，女主角溫以凡便遭遇鄰居企圖侵犯、職場騷擾、客戶挑逗、路人尾隨等6次騷擾，頻率之高，堪稱「性騷擾百科全書」。

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》劇中女主角面對騷擾時的態度：被上司摸手後選擇忍氣吞聲，被陌生人尾隨後反而安慰犯罪者家屬，甚至以「寬容」化解衝突。這種「聖母」式處理方式讓觀眾感到極度不適，不僅嚴重影響觀劇體驗，更傳遞了錯誤的價值觀。觀眾怒批：「這是在教受害者忍氣吞聲嗎？簡直是在為性騷擾開脫！」

《難哄》原著書粉表示：「不是不能拍，但也不用在一部劇裡，把女性可能遭遇的侵害全都演一遍吧？原著中女主角只經歷過兩次性騷擾，劇版短短九集中卻已經發生六次，誰知道後續還會不會有？我們霜降明明是個獨立堅強的女孩，為什麼要讓她成為受害者的模板，經歷所有可能的侵害？」

《難哄》。圖/擷取自微博

劇方緊急滅火，刪鏡頭難平眾怒

輿論普遍認為，劇組為了博取話題熱度，將性騷擾這一嚴肅議題處理得過於輕佻。相關情節不僅突兀，且缺乏應有的批判性，甚至被刻意包裝成「浪漫互動」，引發強烈不滿。網友直言：「劇組想靠黑紅路線出圈，結果玩火自焚！」

更讓觀眾反感的是，劇中女主角每次遭遇騷擾，最終都要依靠男主角來拯救，彷彿只有男性才能解決問題。這種落伍且充滿刻板印象的劇情設計，不僅讓人覺得價值觀落後，甚至顯得陳腐而俗套。

面對鋪天蓋地的批評，劇組緊急決定刪除爭議畫面，試圖平息風波。然而，刪除鏡頭真的能挽回口碑嗎？

本劇問題的核心並非個別場景，而是劇情設定與價值觀導向。在當今社會，女性的獨立與尊嚴應當受到尊重與強調，而非被消解或扭曲。編劇應更加重視劇情的合理性與邏輯性，而不是為了塑造男主角而犧牲女主角的魅力與獨立性。

性騷擾是現實社會中的嚴重問題，受害者往往承受長期心理創傷。影視作品若僅將其當作「戲劇衝突」的噱頭，不僅缺乏共情，還可能對觀眾產生誤導。用「惡趣味」哄騙觀眾，最終只會被市場拋棄。

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

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