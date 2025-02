《QUEER》007詮釋酷兒的孤獨與渴望 遇見他後掀起波瀾

★ 改編自《裸體午餐》美國作家威廉布洛斯同名小說

★《以你的名字呼喚我》名導盧卡格達戈尼諾最新動人愛情力作

★ 榮獲國家評論協會獎最佳男主角暨年度十大佳片肯定

★《007》丹尼爾克雷格深情演繹,榮獲近30項最佳男主角獎項提名

★ 亮眼新星「德魯史塔基」大膽魅力演出,以本片晉升好萊塢新生代男神

★《靈魂急轉彎》奧斯卡、金球獎最佳原創音樂獎得主打造動人樂章



《QUEER》是以《裸體午餐》(Naked Lunch)受封「垮世代理論教父」的美國小說家威廉布洛斯(William S. Burroughs),在1950年代初期的文學創作,以半自傳方式描繪他在墨西哥城的經歷。他在1940年代流亡至該地,探索自己的性向。雖然布洛斯在當時已經結婚,卻愛上一位美國軍人,更在一場酒醉派對的遊戲過程中誤殺了妻子。無法從妻子身亡內疚走出來的他,不久後便開始創作《QUEER》,可惜並未完成。

名導盧卡格達戈尼諾(Luca Guadagnino)在青少年時期,首度接觸到《QUEER》一書,並被書中的主角深深吸引,立刻意識到小說很適合改編成電影。2022年,他向拍攝《挑戰者》(Challengers)時相識的編劇賈斯汀庫里茨克斯(Justin Kuritzkes)介紹本書,並交由他改編成電影劇本。由於原著並非完整故事,所以他們的最終目標,是要想辦法將主角的故事給完成,並補上合適的結局。劇組多次閱讀該書,以及布洛斯的日記,深入了解他與同志愛人的經歷,以忠於布洛斯的精神,呈現出一段無拘無束的愛戀,一個偉大、感性、讓人感同身受的故事。

感官享受向來就是導演格達戈尼諾的重要作品風格,不論是《我愛故我在》(I am Love)、《池畔謎情》(A Bigger Splash)、《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)等片都能夠見證。而本片的性愛場面,最引人注目的則是墜入愛河的溫柔感。劇組受到經典名片《紅菱豔》(The Red Shoes)與《黑水仙》(Black Narcissus)等片的色彩啟發來進行創作,打造出感官肉慾的強烈,與反映故事的活力,也透過佈景的雙重性與鏡像,刻意追求畫面的對稱感,進而帶出角色的內心世界。

選角方面,導演與男主角丹尼爾克雷格(Daniel Craig)已經相識20年,他將丹尼爾視為其世代最偉大的演員之一,並一直期盼兩人能有機會合作。另一方面,丹尼爾也對布洛斯的小說相當熟悉,在閱讀過小說與劇本之後,他立即被那強烈、近乎迷幻般的力量所吸引,決定接下本片主演。確定與丹尼爾合作之後,劇組透過試鏡方式,選定由德魯史塔基(Drew Starkey)演出讓主角深深著迷,那位高挑、纖細又有所保留的年輕人「尤金阿勒頓」。

本片一舉入選威尼斯影展競賽單元,並在影展世界首映上,獲得全場起立鼓掌近12分鐘的肯定。尤其本片在故事改編、視覺呈現或演員演技方面,都獲得極高評價,更讓丹尼爾克雷格憑藉大膽細膩的精湛演技,在奧斯卡獎季中獲得近30個獎項提名,並勇奪國家評論協會獎最佳男主角肯定,甚至強勢問鼎金球獎劇情類最佳男主角獎。

丹尼爾克雷格Daniel Craig 飾演 威廉李William Lee

丹尼爾克雷格,1968年3月2日出生於英國切斯特。2006年,他成為第六任007,並主演他的首部007電影《007首部曲:皇家夜總會》(Casino Royale),以矯健身手和人物魅力,讓他首度詮釋龐德就廣獲好評,並榮獲英國奧斯卡影帝提名。

他在2024年的最新主演新片《QUEER》當中,飾演愛上年輕男子的50歲美國移民,深刻詮釋出角色對渴望之人的迷戀,以及尋找愛情過程中的苦痛與脆弱,不僅讓他奪下國家評論協會獎最佳男主角肯定,更在奧斯卡獎季中獲得近30項最佳男主角提名。

德魯史塔基 Drew Starkey 飾演 尤金阿勒頓Eugene Allerton

德魯史塔基1993年11月4日出生在美國阿什維爾。2020年於Netflix影集《外灘探秘》(Outer Banks)中飾演反派,他在該劇令人又愛又恨的形象,讓人印象深刻。

他在電影《QUEER》當中,演繹年輕帥氣、五官俊俏的美國男子,展現出獨特魅力,並演繹出角色的陽光不羈與略微憂鬱。尤其他跟丹尼爾克雷格的對手戲更是火花四射、精彩萬分,是當今好萊塢備受矚目的演藝新星。

《QUEER》探索人性與孤獨,追尋愛慾與渴望

1950年代的墨西哥,年近50歲的美國移民威廉李(丹尼爾克雷格飾演),居住在當地的美國小社區當中,除了與幾位美國友人聊天喝酒,他日復一日地在孤獨的陰影中度過。儘管內心燃燒著對愛情的渴望,卻始終無法觸及那份深刻的情感。

某天,他邂逅了年輕俊美、剛到墨西哥的尤金阿勒頓(德魯史塔基飾演),讓他的內心宛如一顆石子拋進平靜的湖面,激起一圈圈未曾預料到的漣漪。隨著兩人的關係逐漸發展,威廉的內心世界被深深觸動,並在孤獨與渴望的交織之下,讓他開始面對一段無法預測的愛情旅程。3月21日上映。

