《QUEER》007詮釋酷兒的孤獨與渴望 遇見他後掀起波瀾

★ 改編自《裸體午餐》美國作家威廉布洛斯同名小說

★《以你的名字呼喚我》名導盧卡格達戈尼諾最新動人愛情力作

★ 榮獲國家評論協會獎最佳男主角暨年度十大佳片肯定

★《007》丹尼爾克雷格深情演繹，榮獲近30項最佳男主角獎項提名

★ 亮眼新星「德魯史塔基」大膽魅力演出，以本片晉升好萊塢新生代男神

★《靈魂急轉彎》奧斯卡、金球獎最佳原創音樂獎得主打造動人樂章



《QUEER》是以《裸體午餐》（Naked Lunch）受封「垮世代理論教父」的美國小說家威廉布洛斯（William S. Burroughs），在1950年代初期的文學創作，以半自傳方式描繪他在墨西哥城的經歷。他在1940年代流亡至該地，探索自己的性向。雖然布洛斯在當時已經結婚，卻愛上一位美國軍人，更在一場酒醉派對的遊戲過程中誤殺了妻子。無法從妻子身亡內疚走出來的他，不久後便開始創作《QUEER》，可惜並未完成。

名導盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）在青少年時期，首度接觸到《QUEER》一書，並被書中的主角深深吸引，立刻意識到小說很適合改編成電影。2022年，他向拍攝《挑戰者》（Challengers）時相識的編劇賈斯汀庫里茨克斯（Justin Kuritzkes）介紹本書，並交由他改編成電影劇本。由於原著並非完整故事，所以他們的最終目標，是要想辦法將主角的故事給完成，並補上合適的結局。劇組多次閱讀該書，以及布洛斯的日記，深入了解他與同志愛人的經歷，以忠於布洛斯的精神，呈現出一段無拘無束的愛戀，一個偉大、感性、讓人感同身受的故事。

《QUEER》。圖/采昌國際

感官享受向來就是導演格達戈尼諾的重要作品風格，不論是《我愛故我在》（I am Love）、《池畔謎情》（A Bigger Splash）、《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）等片都能夠見證。而本片的性愛場面，最引人注目的則是墜入愛河的溫柔感。劇組受到經典名片《紅菱豔》（The Red Shoes）與《黑水仙》（Black Narcissus）等片的色彩啟發來進行創作，打造出感官肉慾的強烈，與反映故事的活力，也透過佈景的雙重性與鏡像，刻意追求畫面的對稱感，進而帶出角色的內心世界。

選角方面，導演與男主角丹尼爾克雷格（Daniel Craig）已經相識20年，他將丹尼爾視為其世代最偉大的演員之一，並一直期盼兩人能有機會合作。另一方面，丹尼爾也對布洛斯的小說相當熟悉，在閱讀過小說與劇本之後，他立即被那強烈、近乎迷幻般的力量所吸引，決定接下本片主演。確定與丹尼爾合作之後，劇組透過試鏡方式，選定由德魯史塔基（Drew Starkey）演出讓主角深深著迷，那位高挑、纖細又有所保留的年輕人「尤金阿勒頓」。

本片一舉入選威尼斯影展競賽單元，並在影展世界首映上，獲得全場起立鼓掌近12分鐘的肯定。尤其本片在故事改編、視覺呈現或演員演技方面，都獲得極高評價，更讓丹尼爾克雷格憑藉大膽細膩的精湛演技，在奧斯卡獎季中獲得近30個獎項提名，並勇奪國家評論協會獎最佳男主角肯定，甚至強勢問鼎金球獎劇情類最佳男主角獎。

《QUEER》。圖/采昌國際

丹尼爾克雷格Daniel Craig 飾演 威廉李William Lee

丹尼爾克雷格，1968年3月2日出生於英國切斯特。2006年，他成為第六任007，並主演他的首部007電影《007首部曲：皇家夜總會》（Casino Royale），以矯健身手和人物魅力，讓他首度詮釋龐德就廣獲好評，並榮獲英國奧斯卡影帝提名。

他在2024年的最新主演新片《QUEER》當中，飾演愛上年輕男子的50歲美國移民，深刻詮釋出角色對渴望之人的迷戀，以及尋找愛情過程中的苦痛與脆弱，不僅讓他奪下國家評論協會獎最佳男主角肯定，更在奧斯卡獎季中獲得近30項最佳男主角提名。

德魯史塔基 Drew Starkey 飾演 尤金阿勒頓Eugene Allerton

德魯史塔基1993年11月4日出生在美國阿什維爾。2020年於Netflix影集《外灘探秘》（Outer Banks）中飾演反派，他在該劇令人又愛又恨的形象，讓人印象深刻。

他在電影《QUEER》當中，演繹年輕帥氣、五官俊俏的美國男子，展現出獨特魅力，並演繹出角色的陽光不羈與略微憂鬱。尤其他跟丹尼爾克雷格的對手戲更是火花四射、精彩萬分，是當今好萊塢備受矚目的演藝新星。

《QUEER》。圖/采昌國際

《QUEER》探索人性與孤獨，追尋愛慾與渴望

《以你的名字呼喚我》故事講述，1950年代的墨西哥，年近50歲的美國移民威廉李（丹尼爾克雷格飾演），居住在當地的美國小社區當中，除了與幾位美國友人聊天喝酒，他日復一日地在孤獨的陰影中度過。儘管內心燃燒著對愛情的渴望，卻始終無法觸及那份深刻的情感。

某天，他邂逅了年輕俊美、剛到墨西哥的尤金阿勒頓（德魯史塔基飾演），讓他的內心宛如一顆石子拋進平靜的湖面，激起一圈圈未曾預料到的漣漪。隨著兩人的關係逐漸發展，威廉的內心世界被深深觸動，並在孤獨與渴望的交織之下，讓他開始面對一段無法預測的愛情旅程。3月21日上映。

《QUEER》。圖/采昌國際

《QUEER》。圖/采昌國際

《QUEER》。圖/采昌國際

《QUEER》。圖/采昌國際