《開棺》生吞內臟挑戰極限 越南恐怖專門戶訪台力挺電影

★ 《陰眼》越南恐怖名導聶徵全新力作

★ 《鬼厄犬》越南影帝吳光俊領銜主演

★ 越南在臺最賣座電影《湄公河水鬼》製作團隊傾力打造

《湄公河水鬼》製作團隊傾力打造，越南恐怖名導聶徵再出擊！全新懼作《開棺》（英文片名：The Corpse）將於3月7日在越南以及美加紐澳台灣韓國等地全球大規模同步上映，在越南被視為年度旗艦級的大製作電影。

主創團隊包含製片、導演聶徵與男女主演吳光俊、陳可如，以及演員阮黎璜也將進行全球性的巡迴首映，結束了美國站的首映會後，緊接著就在2月21日抵達台灣，台灣也於台北樂聲影城舉辦盛大的紅毯首映會，現場聚集數百人參加首映會，就是想要一堵越南明星的魅力。在首映會時，導演與演員群們還分享了拍戲心得、近距離與觀眾接觸，演員還一同觀賞電影，身體力行挺電影，最後與粉絲開心合影，許多觀眾也都對電影留下非常好的評價。

《開棺》首映會，(左起)製片聶徵、女主角可如、男主角光俊、演員阮黎璜。圖/車庫娛樂

除了製片聶徵來過台灣外，男主角吳光俊、女主角陳可如，以及演員阮黎璜皆首度來台灣，大家都嘗到了台灣美食，包含火鍋、奶茶、臭豆腐…等，男主角吳光俊還表示，感覺體重有變重了，演員們也大讚，「台灣人很可愛，天氣很涼爽。」大家還去了台北101、龍山寺、平溪走走，對於台灣的影視，大家都對於小時候看過的台灣電視劇印象很深刻，並看過《包青天》 《星星知我心》，製片聶徵表示，「如果有機會可以跟台灣團隊多一點合作交流。」更大呼自己的偶像就是周杰倫。

對於這次《開棺》的恐怖題材，男主角吳光俊表示自己本來就比較大膽，「我演出過很多靈異片，有靈異片之王之稱，開拍前我都會禱告自己是為藝術拍片，沒有冒犯的意思。」兒女主角陳可如則是相反，表示自己非常膽小，她說：「對當地人來說，很多場景也滿可怕的，一般人也不敢靠近，我很膽小，但拍戲時我周圍團隊都上百人，團隊會保護我。」讓她非常放心。而演員阮黎璜也非常膽小，最後一場戲，他拿著打火機卻見鬼，他記憶猶新說：「近距離拍攝的畫面還好，但一拉到全景鏡頭時，我是真的很害怕，因為只有我一個人，旁邊都沒人。」被問及如果真的遇到片中的狀況會怎麼樣？他大呼：「我真的會嚇死。」

《開棺》。圖/車庫娛樂

在《開棺》中陳可如為戲剪短頭髮、素顏，並花好幾個小時進行化妝。飾演她丈夫的吳光俊表示他們兩人必須在寒冷的天氣連續拍攝，有時候時間長達10幾個小時：「身體在抗議，但在那場面我們必須保持冷靜，我們倆個常常忍不住顫抖，很累但不敢抱怨，因為一旦走位錯了，整個劇組幾十個人就得重新布置場景。」

導演兼製片人聶徵表示，這部電影面臨許多天氣挑戰。開拍當天，劇組遭遇暴風雨，全劇組人員冒著風雨拍攝。經過連續幾天的雨水侵襲，高地樹林的場景變成了沼澤，因此劇組租用了一輛曳引機幫助演員們在拍攝地點之間移動。

《開棺》。圖/車庫娛樂

《開棺》中陳可如的外型轉變令人印象深刻，尤其是預告片中生食動物內臟的造型更是讓人不寒而慄。陳可如曾表示恐怖電影是她演藝生涯一直想涉足的類型，再加上《開棺》的劇組人員和卡司都是她非常信任的人，因此很快接下這個角色開始拍攝：「我選擇接這部電影是因為給了我轉型的機會，所以我絕不能錯過。每種電影類型演員都得付出心力，而恐怖片有個特點，就是需要演員豐富的想像力，去詮釋現實生活中從未遇過的情境。」

而吳光俊則表示他並不擔心《開棺》會與他之前的恐怖作品過於相似，因為每個角色都是全新體驗，就像世界上沒有一模一樣的兩個人。

年度旗艦級的大製作電影《開棺》描述一對夫妻在他們的土地裡挖掘出一座古墓後，圍繞著一個被詛咒的項鍊和一條充滿復仇之心的鬼魂，發生了一連串恐怖事件……。《開棺》３月７日與全球同步上映。

《開棺》首映會，女主角可如(左)，男主角光俊。圖/車庫娛樂

《開棺》首映會，女主角可如。圖/車庫娛樂

《開棺》首映會登場。圖/車庫娛樂

《開棺》。圖/車庫娛樂

《開棺》。圖/車庫娛樂

《開棺》。圖/車庫娛樂

《開棺》。圖/車庫娛樂

《開棺》。圖/車庫娛樂

《開棺》。圖/車庫娛樂

《開棺》。圖/車庫娛樂