《封神第二部》西岐美學有玄機 于適V.S.費翔誰最霸氣？

集結費翔、黃渤、吳興國、于適、娜然等兩岸三地頂尖演員的電影《封神第二部：戰火西岐》即將於3月14日磅礡登場！由姬發（于適 飾）率領的西岐陣營，與紂王（費翔 飾）統御的殷商大軍即將展開強強對決！

在姜子牙（黃渤 飾）、殷郊（陳牧馳 飾）、楊戩（此沙 飾）、哪吒與雷震子的助陣下，西岐能否逆轉勝？片商曝光全新花絮「西岐陣營」，震撼場景與細緻的美術設定讓粉絲直呼：「迫不及待！」

《封神第二部：戰火西岐》改編自原著《封神演義》與《武王伐紂平話》，以「西岐保衛戰」為核心，並為電影賦予了不同於原著的全新設定──強化了「人的力量與情感」，面對由鄧嬋玉、聞仲率領的殷商精銳與神通廣大的魔家四將，西岐軍民以血肉之軀、聚全城之力決一死戰！觀眾不只能看到更多戰爭的大場面與動作戲，還能看到各種奇幻法術設計。對此，導演烏爾善分享：「神話史詩電影所探討的核心還是人，人類的危機要由人類去解決，」

于適在《封神第二部：戰火西岐》中飾演還未成為周武王的姬發。圖/鴻聯國際

黃渤攜手新生代實力派！見證于適從質子到西岐少主的逆襲之路

在《封神第一部》片尾，姬發毅然刺殺紂王後踏上歸鄉之途，也因此迎來殷商大軍的討伐，西岐與殷商就此誓不兩立。作為西岐少主，姬發將在《封神第二部》中肩負起保衛家園的重任，領導西岐軍民反抗強敵。導演烏爾善透露：「《封神第二部》選擇以人的力量、人的選擇、人的情感為劇本主軸，姬發在第二部中還沒有成為周武王，他將從盲從殷商的質子，急速蛻變為可以保護家園的西岐少主，進而學習成為百姓心中守護蒼生的『仁君』，我們在這個角色身上可以看到與你我一樣的普通人如何面對善惡、人性、責任的成長過程。」

《封神第二部》其中最大的亮點之一，就是由黃渤所飾演的姜子牙，黃渤曾憑《鬥牛》掄下金馬獎最佳男主角，並多次在許多國際獎項中獲獎，演技與高人氣都有目共睹。面對第一次跟黃渤合作，于適分享道：「姜子牙就是姬發的引路人，在姬發糾結徬徨時指出一條明路。」，導演烏爾善更大讚道：「黃渤對姜子牙的詮釋最符合我所想像的樣子！」

《封神第二部：戰火西岐》黃渤在片中幫助西岐陣營，在苦戰中指出一條明路。圖/鴻聯國際

視覺奇觀再進化！全新「西岐陣營」花絮曝光

為了完整呈現西岐的真實環境與氛圍，劇組以「永久保留」的形式搭建了一個約九百萬平方公尺的「西岐城」，包括街道、城池、房屋、西伯侯府等五十多棟標誌性建築物，並且耗時三個月養出一片占地約2公頃的金黃色麥田，百分百還原西岐的農耕文化，呈現出西岐與《封神第一部》中的朝歌城迥然不同的自然人文之美，攝影指導王昱表示：「這個世界有仙有人，有大片廣闊的麥田、房屋，這些都為電影增添了很多可看性。」

《封神三部曲》用十年的時間，將全球最優秀的創作能量集結在一起，不僅一起打造出「封神宇宙」，也重新詮釋了充滿中國文化元素的視覺奇觀，將帶給觀眾一個全新的觀影體驗！《封神第二部：戰火西岐》將於3月14日全台上映，更多詳情👉電影《封神三部曲》FB粉專

《封神第二部：戰火西岐》實景搭建出占地約九百萬平方公尺的西岐城。圖/鴻聯國際

《封神第二部：戰火西岐》導演烏爾善（左）與黃渤（右）工作照。圖/鴻聯國際

《封神第二部：戰火西岐》此沙飾演最帥二郎神，幫助西岐軍民抗敵。圖/鴻聯國際

《封神第二部：戰火西岐》。圖/鴻聯國際

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