《武士生死鬥》小說改編 292名武士為百億賞金浴血廝殺

Netflix 全新影集《武士生死鬥》帶領觀眾一窺武士時代的豐富歷史，呈現一個有關生存與榮譽的迷人故事。影集改編自 2021 年第 166 屆直木賞得主今村翔吾的小說《Ikusagami》，由多才多藝的岡田准一擔綱主演，並兼任製作人與動作編排，導演則由《新聞記者》藤井道人擔任。

《武士生死鬥》時代背景設在 19 世紀末，即日本明治時期，場景則在京都天龍寺。這天深夜，292 位技藝高超的武士齊聚於此，都是受到 1000 億日圓的豐厚獎金吸引，主角嵯峨愁二郎（岡田准一飾）也參與了這場危險遊戲，只為一個目的：拯救他生病的妻兒。

《武士生死鬥》演員陣容。右圖/Netflix

《武士生死鬥》宣布 14 名日本頂尖演員加入演出行列，匯聚成完美陣容。這部扣人心弦的影集定於 11 月首播，預示日劇新紀元的到來，緊張刺激的武士生死鬥絕對精彩可期。

領銜主演的岡田准一不只飾演主人翁嵯峨愁二郎，更兼任動作編排，並且首度升格製片人。其他演員包括吉岡里帆與藤崎 Yumia，兩人分別飾演愁二郎之妻志乃，以及孤注一擲的少女香月双葉。愁二郎的歃血盟友衣笠彩八、化野四藏和祇園三助則分別由清原果耶、早乙女太一與遠藤雄彌精采詮釋。

下列明星亦加入影集陣容：東出昌大飾演前伊賀流忍者柘植響陣；染谷將太飾演阿伊努弓手 Kocha Kamuy；玉木宏飾演擅使長刀的貴族護衛菊臣右京；山田孝之飾演京都府廳警察安藤神兵衛；城檜吏飾演負債累累的青年狹山進次郎；一之瀨亘飾演氣勢懾人的立花雷藏；伊藤英明飾演與愁二郎有段過去的元惡大奸貫地谷無骨。生死戰的主辦者櫻與槐則分別由淵上泰史與二宮和也擔綱演出。這些知名演員為多采多姿的角色注入生命，展現他們各自的獨特風格與兵器武藝。

本劇集反映出英勇武士挺過迷茫年代的堅毅精神。準備好一起見識這個不同凡響的大逃殺故事吧。《武士生死鬥》將於 11 月首播，Netflix 獨家上線。

《武士生死鬥》岡田准一飾演主人翁嵯峨愁二郎。右圖/Netflix

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