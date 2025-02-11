《窒息倒數》真實改編 海地災難現場的人性考驗

即將於2月27日搶先全球在台灣上映的災難電影《窒息倒數》(Last Breath)，改編自2012年發生於北海（North Sea）的一起真實海上意外，負責維修橫跨世界各地長達兩萬哩海底管道的飽和潛水員，在執行任務過程中突遇系統故障，氧氣和通訊瞬間中斷，命懸一線，只能靠不放棄的夥伴即刻救援。

在電影中飾演關鍵角色的好萊塢男星「尚氣」劉思慕Simu Liu表示，「這場海底生死救援不但曲折離奇，還展現了人性的勇氣與堅毅，非常適合現在社會氛圍，而拍攝過程更是前所未有的挑戰。」

《窒息倒數》劉思慕飾演深海潛水員 挑戰世界上最危險的工作。圖/CATCHPLAY

電影《窒息倒數》於2023年2月在北海開拍，不論是海面上的波濤洶湧或是壯闊，都是真實畫面，而為了模擬出深海的黑暗氛圍，劇組亦利用大型水槽搭建出類比深海的拍攝環境，並進行夜間拍攝以還原海底神秘。導演艾力克斯帕金森Alex Parkinson形容拍攝《窒息倒數》是一次「震撼的拍攝」，他說：「因為劇情發生在完全黑暗的海底，我們選擇夜間作業來模擬真實光線環境，演員要戴上沉重的飽和潛水頭盔，並承受水壓、供氧設備、通訊線路等多重束縛。

攝影師與技術團隊也要在水下協調燈光、錄音與機器運作，稍有閃失就得重新來過。」飾演潛水員的劉思幕，對於此次實景潛水拍攝亦感到「前所未有的挑戰」，他說：「雖然我本來就熱愛潛水運動，但這部電影讓我見識到真正的飽和潛水是什麼。每天都要背負沉重裝備，在水裡待上好幾個小時，同時還要演繹角色內心焦慮與恐懼。這種身心極限的挑戰從未有過，但也讓我對這個角色更投入。」他表示，希望透過電影讓觀眾了解這些深海作業人員所面臨的風險與克服萬難執行任務的堅持。

《窒息倒數》導演為模擬出深海的黑暗氛圍下足功夫。圖/CATCHPLAY

電影《窒息倒數》描述潛水員克里斯(芬恩柯爾 飾)在一次「修復爆裂油管」時遇到意外而被困海底，氧氣瓶僅剩10分鐘可使用，而負責救援的隊友鄧肯(伍迪哈里遜 飾)與戴夫(劉思慕 飾)離救援現場卻至少30分鐘。

面對滔天巨浪與肆虐風暴，鄧肯與戴夫全力以赴、不惜一切，與時間賽跑，只為取得一線生機將克里斯從深海中救出。一段充滿驚心動魄又扣人心弦的災難救援，先從屏住呼吸開始…電影《窒息倒數》將於2月27日搶先全球上映，更多訊息👉CATCHPLAY官方專頁

《窒息倒數》伍迪哈里遜飾演的潛水指揮官與潛水員劉思慕，將展開一場生死攸關的救援行動，挽救隊友生命。圖/CATCHPLAY

《窒息倒數》。圖/CATCHPLAY