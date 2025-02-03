《圓圈》藝術價值等於市場價值？導演荻上直子2月來台開講

電影《圓圈》為曾獲柏林影展大獎的知名導演荻上直子，與製作人山田雅子繼2021年日劇《要來杯咖啡嗎》後再次攜手企劃之作，由荻上直子親自撰寫劇本，以她獨到的視角，建構一場趣味橫生又饒富寓意的藝術家心靈冒險。導演荻上直子也將於2月訪台會影迷，於2月14日、2月15日連續兩天在信義威秀影城、光點華山電影館舉辦導演映後場，與台灣影迷分享創作歷程。

荻上直子導演坦言本片可說是以堂本剛為繆斯打造的原創故事，對於此次久違地主演電影，堂本剛開心表示自己一接到邀請，就覺得實在太有趣了，因而決定加入演出。他在片中飾演一位懷才不遇、一直沒沒無聞的藝術家澤田，卻因一次意外的機緣，隨手畫了一個圓圈而聲名大噪，成為當代藝術新寵兒。堂本剛也分享了自己印象最深刻的一場戲，「有一場戲，小林聰美飾演的藝術經紀人說『不賣的藝術家不具備任何價值』，這句台詞讓我思考了很多。因為我自己也從事藝術工作，所以那一場戲讓我感到很衝擊。我相信就算你不是從事藝術工作的人，應該也能從那場戲中得到很多思考的空間！」

《圓圈》堂本剛(右)：「有一場戲，小林聰美(左)飾演的藝術經紀人說『不賣的藝術家不具備任何價值』，這句台詞讓我思考了很多。」。圖/天馬行空

堂本剛表示自己大約在兩年前接獲本片的演出邀約，便決定睽違27年後，再度單獨擔任電影的主演。此外，他這次還以「.ENDRECHERI.／堂本剛」的名義首次挑戰電影配樂，並用他的第一首個人單曲「街」作為電影主題曲，可說是意義非凡。對於這次的配樂工作，堂本剛開心表示，「這是我第一次幫電影配樂，這是一項難度很高的工作，但也讓我學到了與平常創作音樂時截然不同的東西，對我而言是一段非常珍貴的經歷」。

一場澤田隨興吹起口哨的戲，堂本剛也大方分享，「導演希望我想出一段旋律，所以我就配合那一場戲吹了一段，最後則由此再發展成電影的主題曲。」對於堂本剛的表現，荻上導演也大力稱讚堂本剛是天才，「堂本剛明白我不希望整部片到處都出現音樂，所以處理的很巧妙，整個合作過程都非常順利，他真的是一個多才多藝的人！」荻上直子導演講堂於光點華山電影館熱賣中，信義威秀映後場將於2月5日開賣，購票請洽信義威秀影城售票網及現場櫃台。《圓圈》將於2月21日正式在台上映。

《圓圈》荻上直子導演坦言本片可說是以堂本剛為繆斯打造的原創故事。圖/天馬行空

澤田（堂本剛 飾）是個畢業於美術大學的男子，卻無法靠藝術安身立命，只能擔任人氣現代美術家的助理。在他身上，既看不出有要獨立創作的跡象，他自己也失去了獨立創作的慾望，只能淡然做著別人要他做的工作。有一天，他在上班途中發生意外，造成他的手受傷，而這也讓他丟了工作。

他回到房間，發現地板上有一隻螞蟻，他則像是受到螞蟻引領似地畫出了一個◯。而這個◯在不知不覺間於社群網路瘋傳，更讓他在一瞬間成名，變成了來歷不明的藝術家「澤田」。這個「澤田」突然變得家喻戶曉，卻也漸漸開始受到了◯的束縛…更多電影相關資訊👉天馬行空粉絲團

《圓圈》。圖/天馬行空

《圓圈》。圖/天馬行空