《喵的奇幻漂流》2025金球獎最佳動畫 零台詞卻說盡千言萬語
🏆 2025奧斯卡金像獎最佳國際電影前15強、勇奪金球獎最佳動畫片、安妮獎最佳獨立動畫電影、最佳導演、最佳劇本三項大獎入圍
🏆勇奪2024美國國家評論協會最佳動畫片、歐洲電影獎最佳動畫片、時代雜誌年度10大電影、滾石雜誌年度20大電影、Indiewire年度25大佳片、紐約影評人協會最佳動畫片
🏆入圍2025獨立精神獎最佳國際電影、法國盧米埃電影獎最佳動畫片、2024西雅圖影評人協會最佳國際電影、最佳動畫片、聖地牙哥影評人協會最佳動畫片、密西根影評人公會最佳動畫片
🏆2024坎城影展世界首映口碑沸騰，奧斯卡金獎名導吉勒摩戴托羅盛讚年度必看動畫
《喵的奇幻漂流》（Flow）是一部的冒險奇幻動畫電影，由金茲斯巴洛迪斯執導，本片全程無對話無台詞。故事講述當世界即將走向末日，卻充斥著人類存在的痕跡。而當一隻黑貓的家園被大洪水摧毀後，登上一艘小船當作它的避難所，但卻發現船上住著各式各樣的動物，儘管他們無法溝通，但它們仍必須合作，穿梭於神秘的漂流世界，面對各種挑戰和危險。2月21日上映。
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