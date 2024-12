IVE成員甜喊台灣歌迷《IVE The 1st World Tour in Cinema》電影請大家支持

《IVE The 1st World Tour in Cinema》「IVE」成員首登大銀幕驚呼連連!

知名韓團「IVE」首部專屬電影《IVE The 1st World Tour in Cinema》將於本週五(12/27)在台上映!IVE的首次世界巡迴演唱會「SHOW WHAT I HAVE」於今年8月10日~11日,在首爾舉辦為期兩天的安可場,在門票開賣的同時隨即售罄,而這兩天的精彩演出都將透過《IVE The 1st World Tour in Cinema》躍上大銀幕!IVE從去年10月起展開的世界巡迴演唱會「SHOW WHAT I HAVE」,前往亞洲、美洲、歐洲、南美等19個國家,28個都市舉行辦37場的公演,與42萬多名粉絲見面,足見IVE在世界的影響力!

「SHOW WHAT I HAVE」是IVE出道後的首次世界巡迴演唱會,除了展現了〈ELEVEN〉、〈After LIKE〉、〈HEYA〉等代表歌曲的精彩舞臺,還有IVE成員們準備演唱會的幕後過程和真心話訪談,將帶給觀眾滿滿的感動!此外,IVE成員們Gaeul、Yujin、Rei、Wonyoung、Liz、Leeseo還特地錄製問候影片向台灣觀眾問好,她們表示:「請大家多多支持《IVE The 1st World Tour in Cinema》,一定要到戲院支持本作喔!」

為感謝眾多台灣粉絲的支持,電影公司將舉辦《IVE The 1st World Tour in Cinema》12月28日、12月29日限定應援場,購買《IVE The 1st World Tour in Cinema》應援場電影票1張,還可以獲得【台灣特別款簽名紀念卡】和【 IVE應援場限定簽名票卡】1張。

而全台最大電影專屬社群APP「Magic Hour」推出《IVE The 1st World Tour in Cinema》DIVE珍藏限量小卡套票,Premium會員另享有優惠,喜歡IVE的粉絲千萬不能錯過。精彩鉅獻《IVE The 1st World Tour in Cinema》本週五12月27日全台上映!

《IVE The 1st World Tour in Cinema》。圖/車庫娛樂

「IVE」成員首登大銀幕驚呼連連!安俞真:回憶被保存下來很有意義!

2021年12月出道的IVE,在出道一年內就締造年度音樂排行榜第一名的紀錄,還在各個頒獎典禮中同時獲得本賞、大賞!美國《告示牌雜誌》、英國音樂雜誌《新音樂快遞》、《時代雜誌》等海外媒體,都曾介紹過IVE,足見IVE遍及全球的影響力!IVE在今年還站上了美國「Lollapalooza Chicago」、日本「SUMMER SONIC」等大型音樂節的舞臺,展現不斷精進成長的舞臺實力!

IVE成員們也分享了看完《IVE The 1st World Tour in Cinema》的感想,Rei表示:「我們成員一起看了電影,在每個表演舞臺中間穿插了成員們的訪談,還看到了我們還是練習生時的片段,才發覺我們已經相處得那麼久了。成員們都是各自接受訪談,很好奇大家的心情,看了成員們很真摯地接受訪問的模樣,這讓我印象深刻。」

Gaeul則說:「看到自己出現在大銀幕上好像在做夢,也覺得很有趣。透過大銀幕看到我們在舞臺上的模樣也感到很神奇,彷彿又享受了一次演唱會。而且能和DIVE分享我們的真心話,真的覺得是很有意義的時刻,覺得這是部很帥氣的作品。」

《IVE The 1st World Tour in Cinema》。圖/車庫娛樂

Wonyoung表示:「這是我們IVE的第一部電影,對我們而言別具意義,希望大家能多多支持這部作品!」Yujin則說:「進行巡演時覺得很有趣,那樣的回憶能以電影的方式被保存下來覺得很有意義,很高興能獲得大家的喜愛!」Leeseo感動地說:「能在大銀幕上看到我們的演唱會,讓我感到很神奇,也覺得很有意義,很感謝各年齡層的觀眾如此支持本作,請多多支持喔!」

Liz表示:「我們從沒有以觀眾的角度看過IVE的演唱會,所以感到很神奇,真的覺得很棒,也能讓無法來看我們演唱會的粉絲看到我們的演出,覺得這點很好,而參加過演唱會的粉絲也能透過這部電影,重溫當時的回憶,真的覺得這是部很好的電影。」精彩鉅獻《IVE The 1st World Tour in Cinema》本週五12月27日全台上映!

《IVE The 1st World Tour in Cinema》。圖/車庫娛樂

《IVE The 1st World Tour in Cinema》。圖/車庫娛樂

《IVE The 1st World Tour in Cinema》。圖/車庫娛樂

《IVE The 1st World Tour in Cinema》。圖/車庫娛樂

《IVE The 1st World Tour in Cinema》。圖/車庫娛樂