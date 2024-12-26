IVE成員甜喊台灣歌迷《IVE The 1st World Tour in Cinema》電影請大家支持

《IVE The 1st World Tour in Cinema》「IVE」成員首登大銀幕驚呼連連！

知名韓團「IVE」首部專屬電影《IVE The 1st World Tour in Cinema》將於本週五（12/27）在台上映！IVE的首次世界巡迴演唱會「SHOW WHAT I HAVE」於今年8月10日~11日，在首爾舉辦為期兩天的安可場，在門票開賣的同時隨即售罄，而這兩天的精彩演出都將透過《IVE The 1st World Tour in Cinema》躍上大銀幕！IVE從去年10月起展開的世界巡迴演唱會「SHOW WHAT I HAVE」，前往亞洲、美洲、歐洲、南美等19個國家，28個都市舉行辦37場的公演，與42萬多名粉絲見面，足見IVE在世界的影響力！

「SHOW WHAT I HAVE」是IVE出道後的首次世界巡迴演唱會，除了展現了〈ELEVEN〉、〈After LIKE〉、〈HEYA〉等代表歌曲的精彩舞臺，還有IVE成員們準備演唱會的幕後過程和真心話訪談，將帶給觀眾滿滿的感動！此外，IVE成員們Gaeul、Yujin、Rei、Wonyoung、Liz、Leeseo還特地錄製問候影片向台灣觀眾問好，她們表示：「請大家多多支持《IVE The 1st World Tour in Cinema》，一定要到戲院支持本作喔！」

為感謝眾多台灣粉絲的支持，電影公司將舉辦《IVE The 1st World Tour in Cinema》12月28日、12月29日限定應援場，購買《IVE The 1st World Tour in Cinema》應援場電影票1張，還可以獲得【台灣特別款簽名紀念卡】和【 IVE應援場限定簽名票卡】1張。

而全台最大電影專屬社群APP「Magic Hour」推出《IVE The 1st World Tour in Cinema》DIVE珍藏限量小卡套票，Premium會員另享有優惠，喜歡IVE的粉絲千萬不能錯過。精彩鉅獻《IVE The 1st World Tour in Cinema》本週五12月27日全台上映！

《IVE The 1st World Tour in Cinema》。圖/車庫娛樂

「IVE」成員首登大銀幕驚呼連連！安俞真：回憶被保存下來很有意義！

2021年12月出道的IVE，在出道一年內就締造年度音樂排行榜第一名的紀錄，還在各個頒獎典禮中同時獲得本賞、大賞！美國《告示牌雜誌》、英國音樂雜誌《新音樂快遞》、《時代雜誌》等海外媒體，都曾介紹過IVE，足見IVE遍及全球的影響力！IVE在今年還站上了美國「Lollapalooza Chicago」、日本「SUMMER SONIC」等大型音樂節的舞臺，展現不斷精進成長的舞臺實力！

IVE成員們也分享了看完《IVE The 1st World Tour in Cinema》的感想，Rei表示：「我們成員一起看了電影，在每個表演舞臺中間穿插了成員們的訪談，還看到了我們還是練習生時的片段，才發覺我們已經相處得那麼久了。成員們都是各自接受訪談，很好奇大家的心情，看了成員們很真摯地接受訪問的模樣，這讓我印象深刻。」

Gaeul則說：「看到自己出現在大銀幕上好像在做夢，也覺得很有趣。透過大銀幕看到我們在舞臺上的模樣也感到很神奇，彷彿又享受了一次演唱會。而且能和DIVE分享我們的真心話，真的覺得是很有意義的時刻，覺得這是部很帥氣的作品。」

《IVE The 1st World Tour in Cinema》。圖/車庫娛樂

Wonyoung表示：「這是我們IVE的第一部電影，對我們而言別具意義，希望大家能多多支持這部作品！」Yujin則說：「進行巡演時覺得很有趣，那樣的回憶能以電影的方式被保存下來覺得很有意義，很高興能獲得大家的喜愛！」Leeseo感動地說：「能在大銀幕上看到我們的演唱會，讓我感到很神奇，也覺得很有意義，很感謝各年齡層的觀眾如此支持本作，請多多支持喔！」

Liz表示：「我們從沒有以觀眾的角度看過IVE的演唱會，所以感到很神奇，真的覺得很棒，也能讓無法來看我們演唱會的粉絲看到我們的演出，覺得這點很好，而參加過演唱會的粉絲也能透過這部電影，重溫當時的回憶，真的覺得這是部很好的電影。」精彩鉅獻《IVE The 1st World Tour in Cinema》本週五12月27日全台上映！

《IVE The 1st World Tour in Cinema》。圖/車庫娛樂

《IVE The 1st World Tour in Cinema》。圖/車庫娛樂

《IVE The 1st World Tour in Cinema》。圖/車庫娛樂

《IVE The 1st World Tour in Cinema》。圖/車庫娛樂

《IVE The 1st World Tour in Cinema》。圖/車庫娛樂