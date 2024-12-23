《【我推的孩子】電影版》又渣又浪引人入勝 三觀不正耐人尋味

漫畫銷量累計突破2000萬冊、轟動全球的現象級作品《【我推的孩子】》（日語：【推しの子】），在高度討論與萬眾期盼之下，終於真人化推出《【我推的孩子】電影版》，並將透過電影邁向最終完結。本片12月20日在日本上映，導演史密斯也率領主要演員櫻井海音、齋藤飛鳥、齊藤渚、原菜乃華、茅島水樹、ano、金子統昭等人，於12月19日共同出席位在東京的「前夜祭」舞台問候活動。

眾人不僅分享演出心情，更配合片中拍攝的劇中劇《15年的謊言》，曝光自己「最近說過的謊言」。只見眾人分享無傷大雅的謊言之餘，齋藤飛鳥卻驚爆自己「從出生就一直在說謊。」尤有甚者，現年23歲的男主角櫻井海音，更投出震撼彈說自己「實際上已經29 歲」，讓現場掀起軒然大波，更讓一旁的女星們驚呼：「這不是騙人的吧？！」眼看現場氣氛貌似不太對勁，才讓他苦笑澄清：「我用奇怪的謊言讓現場氣氛變得很奇怪，真是抱歉。」值得一提的是，本片國際版權狂銷52國，也確定由「采昌國際多媒體」取得台灣版權，正式定檔明年1月17日在台上映。

《【我推的孩子】電影版》（左起）導演史密斯率領ano、原菜乃華、齋藤飛鳥、櫻井海音、齊藤渚、茅島水樹、金子統昭參加前夜祭活動（本圖出自電影日本官方網站）。圖/采昌國際

櫻井海音「感慨萬千」透露演出壓力 齋藤飛鳥面對正負評價都OK

讓全世界為之瘋狂的現象級作品《【我推的孩子】》，在眾多的討論與期盼之下，終於真人化登上大銀幕。本片講述一個追查傳奇偶像「小愛」死亡真相的故事，而擁有前世記憶，轉生成小愛子女的雙胞胎兄妹「阿葵亞」與「露比」，則追循著小愛的身影，投身進演藝圈，並逐漸被其中的光與暗所吞噬。本作從2020年開始，由知名漫畫家赤坂明與橫槍萌果，以共同名義在《週刊YOUNG JUMP》上開始連載，以「轉生成偶像之子」的奇幻設定與寫實描繪，搭配扣人心弦的懸疑轉折，以及義無反顧踏入名為「演藝圈」的複雜世界等前所未見的衝擊劇情，在各個年齡層間注入大量人氣。

截至2024年12月的漫畫累積銷量，更是突破2000萬冊，可說是現象級的人氣之作。對於原著漫畫的熱愛，以及為了將本作的精湛劇情魅力，透過不同媒介給表現出來，製作團隊也推出真人化「戲劇」與「電影」版。尤其電影版將專注刻畫小愛遇害事件的真凶，以及阿葵亞跟露比的生父之謎，可說是系列作品的最終完結之作。

《【我推的孩子】》（日語：【推しの子】）是由赤坂明原作、橫槍萌果作畫的日本漫畫。圖/擷取自網路

本片交由知名MV導演史密斯執導，他於12月19日也率領主要演員櫻井海音、齋藤飛鳥、齊藤渚、原菜乃華、茅島水樹、ano、金子統昭等人共同出席「前夜祭」舞台問候活動。飾演阿葵亞的櫻井海音，本身是天團「Mr. Children」主唱櫻井和壽的兒子。首度演出電影的他，在活動上透露當下情緒「感慨萬千」，更分享人氣作品真人化的壓力：「回顧收到邀約到現在已經兩年，我無法逃避當時感受到的壓力和恐懼。今天站在這裡，讓我感到無比開心，終於可以透過作品傳遞給這麼多人觀賞」。

演繹傳奇偶像「小愛」的齋藤飛鳥，本來就是偶像出身，據悉她曾婉拒演出，最後仍以堅韌決心扮演這個角色；而早先的戲劇版獲得觀眾如潮好評，也讓她感謝：「這是一部非常受歡迎的作品，所以如果有任何回饋，無論是支持還是反對，我都會很高興。」更接著表示：「從拍攝開始就很緊張，這是我們全心全意創作的作品，向包括原著作者、粉絲與首度接觸到本作的人們致以最大的敬意。」

《【我推的孩子】電影版》櫻井海音在片中飾演男主角阿奎亞，為了小愛踏上復仇之路。圖/采昌國際

齋藤飛鳥曝「26年的謊言」 23歲櫻井海音驚爆已經29歲掀波瀾

值得一提的是，《【我推的孩子】電影版》劇情也將還原原作中所要拍攝的劇中劇《15年的謊言》。因此，演員們也各自分享「最近說過的謊言」。飾演「露比」的齋藤渚表示：「我告訴我家的狗，我很快就會回家，但從那以後已經大約六個月沒有回家了。」飾演「黑川茜」的茅島水樹則說：「因為想和櫻井先生成為朋友，所以撒謊說我沉迷於櫻井先生正在玩的手遊。」飾演「有馬加奈」的原菜乃華表示，當她還是童星時，為了通過試鏡，揚言可以做到一些自己無法辦到的事：「因為我認為，如果之後好好練習並做到的話，就不會是謊言了…，所以就撒謊得到一些角色。」而演繹「MEM CYO」的人氣歌手ano，則透露曾收到某位藝人的聚會邀請，但她無法參加，只是後來忘了回覆，直到聚會結束後才想到這件事，於是慢半拍回覆「我可以去！」她笑稱這是她經常使用的小手段：「與其直接用謊言拒絕，不如這樣回應顯得更直接乾脆，推薦大家使用這種方式來處理此類情況。」

至於現年26歲的齋藤飛鳥，則透露她長達「26年的謊言」：「我覺得我從出生就一直在說謊，甚至每天都在說謊。」當主持人追問有誰知道自己的真面目時，她也回應「不會有人知道的」，展現自己神秘的一面。然而引發現場軒然大波的，莫過是現年23歲的櫻井海音：「雖然我公開自己23歲，但實際上我已經29 歲了。」一席話讓場內頓時鴉雀無聲，一旁的齊藤渚則驚訝：「真的嗎？你是今天要暴露真實年齡了嗎？這不是騙人的吧？！」只見櫻井以平靜語氣接著說：「這就是我的真實年齡。」不過當主持人追問他的出生年份時，他一時語塞無法立即回應，也間接證明他在說謊，這時才讓他鬆口：「（我說謊的那一刻）場內的相機快門真是閃得太瘋狂了。這其實是個謊言，我一生中還沒能說謊到這種程度。」不過面對場內一陣騷動，他自己也苦笑：「我用奇怪的謊言讓現場氣氛變得很奇怪，真是抱歉。」

《【我推的孩子】電影版》本片由偶像出身的齋藤飛鳥（中），詮釋傳奇偶像巨星星野愛。圖/采昌國際

《【我推的孩子】電影版》2025年1月17日在台上映

這部轟動全球現象級作品，改編真人版登上大銀幕的《【我推的孩子】電影版》，正式定檔明年1月17日在台上映。本片劇情描述任職偏遠醫院的婦產科醫生雨宮吾郎（成田凌飾演），是超人氣偶像星野愛（齋藤飛鳥）的忠實粉絲，沒想到小愛某天竟現身在他面前看診，吾郎更驚訝得知小愛懷了一對雙胞胎，讓他下定決心要好好守護小愛的孩子。

然而，吾郎卻在小愛預產期準備分娩當天，被人推下懸崖殺害。以為自己已經死亡的吾郎，赫然發現自己意外轉生成小愛生下的雙胞胎兄妹中的阿奎亞（櫻井海音飾演）。不明原因成為偶像之子的他，原以為從此可以跟小愛與妹妹露比（齊藤渚飾演）過著幸福快樂的生活，沒想到某天卻再度出現變故，讓阿奎亞決定展開復仇並找出兇手…。此時，一部以小愛為主角，並奠基在她人生故事改編的電影《15年的謊言》即將開拍，也讓阿奎亞的復仇齒輪再度轉動…。欲知本片最新消息👉采昌國際電影官方臉書粉絲團

《【我推的孩子】電影版》。圖/擷取自IMDb

《【我推的孩子】》（日語：【推しの子】）是由赤坂明原作、橫槍萌果作畫的日本漫畫。圖/擷取自網路