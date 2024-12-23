《赤羽骨子的秘密保鑣》真人版 賞金100億誰能奪赤羽骨一命？

曾經執導賣座電影《乒乓少女大逆襲》等多部賣座電影的石川淳一再推漫畫改編電影新作《赤羽骨子的秘密保鑣》，真人版集結一票當紅年輕演員，包含偶像團體Snow Man 成員Raul、中日混血美少女出口夏希、實力派演員奧平大兼和土屋太鳳等人，共同上演一場華麗大亂鬥。被眾人捧在手心、暗中保護的女主角骨子由出口夏希飾演，出口夏希表示骨子總是暗中受到大家的保護，卻對這件事一無所知，也因此才能總是正能量滿滿、快樂地生活。但也因為如此，她也是全片唯一沒有武打動作戲的角色，「我很希望能和大家有更多對手戲。

在旁邊看著其他拍動作戲時覺得他們真是帥呆了！每個環節都震撼力十足又有型！」然而，雖然不用當打仔，但由於骨子是舞蹈社的成員，因此出口夏希也為此在開拍前進行舞蹈特訓，「我當時心想，既然要跳舞，我就要讓自己和其他舞群能完美配合，因此只要有時間我就會去舞蹈教室練習，希望大家看電影時也能見證我的成果！」

《赤羽骨子的秘密保鑣》。圖/天馬行空

出口夏希也笑稱，拍攝現場大家都相當歡樂，就像是真的同班同學聚會一樣，「大家一起待在拍攝現場時，會圍著桌子玩撲克牌，雖然年紀有差，但拍攝現場卻十分平和，讓人待起來非常舒服！」對此，飾演班上靈魂人物「指揮塔」染島的奧平大兼也笑稱自己有許多在學校拍攝的戲，每次在拍攝現場都讓他回想起小時候放學，大家繼續留在教室玩樂的情景。

此外，他也特別分享和飾演主角荒邦的Raul之間的情誼，「我和Raul在片場有許多相處的時光，拍攝動作戲時，我們倆也有許多一同戰鬥的戲，再加上我們同年，因此能夠與他一起完成許多艱難的戲份真的讓我非常開心。希望之後有機會能再次與他合作！」《赤羽骨子的秘密保鑣》12月20日在台上映。

《赤羽骨子的秘密保鑣》。圖/天馬行空

出於某些原因，有人懸賞赤羽骨子（出口夏希 飾）的項上人頭，賞金為100億日圓。骨子的青梅竹馬、不良高中生威吹荒邦（Raul 飾），成為了她的保鏢。而他被交付的任務是…保護她，但是不能讓她察覺！然而，「3年4班」還有個天大的祕密？全班同學都是她的保鏢！

班上同學包括被稱作「指揮塔」的指揮官染島澄彦（奥平大兼 飾）、空手道專家棘屋寧（高橋光 飾）還有…陷阱製作師、狙擊手、駭客、詐欺師、柔道專家、鑑識官、司機、開鎖專家、通訊專家、短跑選手、技師、賭徒、忍者、變裝專家、馴獸師、體操運動員、潜水員、劍士、醫師、拷問官等等其他技能超強的狠角色！除了超強角色大集合，骨子的親生父親、國家安全保障廳長官盡宮正人（遠藤憲一 飾）以及視骨子為敵、正人的長女盡宮正親（土屋太鳳 飾），也加入了大亂鬥的行列！保鑣任務是否能順利完成呢！憑本片電影票根，就有機會抽中東立出版社提供之「原著漫畫1～2集」壹套，更多電影相關資訊請洽👉天馬行空粉絲團

《赤羽骨子的秘密保鑣》。圖/天馬行空

《赤羽骨子的秘密保鑣》。右/天馬行空