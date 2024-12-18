《妮波自由式》台灣LGBTQ原創驚豔 大渣女超姬進化

最大尺度台劇《妮波自由式》線上熱播，也受到海外觀眾熱烈好評，躋身韓國BL劇集主流平台Heavenly TOP 10。在第二周最新集數中，林思宇因和Jeff（白梓軒飾）分隔兩地，兩人關係草草結束，但轉身就與韓國歐爸展開一段新戀情。

而始終受到觀眾關注性向的張書豪，與馬克（邵翔飾）分手後開始沈迷於網黃自拍的性愛影片；陸夏也有別於以往女伴不斷，在寂寞的夜晚靠最愛歌手的音樂解決慾望。另外加碼釋出精彩幕後特輯「親密關係篇」，首次曝光拍攝現場，揭密劇中大量性愛場面。

《妮波自由式》。圖/MyVideo

當性幻想對象走入現實，能否「插」出火花？

Pony（林思宇飾）新認識了一名歐巴Kim（金在勳飾），受「韓劇效應」影響，認為他就是理想的夢中情人，兩人卻在各種現實生活產生分歧。Mama（莊凱勛 飾）和小志（張書豪 飾）分享自己到埃及回春的奇葩3P經驗，並自告奮勇幫他挑人，小志因此生氣被Mama陷害，反倒被狠狠教訓一頓；且沒想到透過網黃多P、SM影片滿足自己性愛幻想的主角，竟是高中時期欣賞的老師子翔（楊鎮飾）！

《妮波自由式》林思宇（圖左）在劇中與Jeff結束關係後，轉身就與韓國歐爸（圖右，金在勳飾）展開新戀情。圖/MyVideo

因出演女同劇集《第一次遇見花香的那刻》而被粉絲封為「姬圈天菜」的程予希，在《妮波自由式》中飾演阿軒（陸夏 飾）最愛的歌手Joanna。面對Joanna的多變樣貌，阿軒總是難以招架；甚至被Pony當面爆料，阿軒經常在聽她的歌自慰，讓阿軒瞬間從海王海后變成了害羞的「金曲大濕」。

《妮波自由式》阿軒（圖左，陸夏飾）和Joanna（圖右，程予希飾）分享她的音樂帶來的悸動。圖/MyVideo

性愛動作片力求快狠準，多虧有親密指導

《妮波自由式》獲封台版LGBTQ慾望城市，大膽呈現各種性愛議題，劇中大量的親熱場面，讓「動作戲」成為一大挑戰，不但考驗演員也考驗拍攝團隊。為確保拍攝順利進行，主創團隊特別延請有資歷的親密指導－林微弋，藉由演員的聲音與肢體，完美傳遞許多情慾場面。

監製Lincoln透露：「所有的性愛戲我們都是設計過的，並事先跟演員逐場排練，拍攝時親密指導也有到現場，她會去確認演員的防護措施相當專業，讓在場的演員都感到很有安全感。」動作戲最多的女主角林思宇拍完時笑稱：「當女演員真的好累，還是我去當男演員好了！」張書豪則是因為求表現，在排戲時就迫不及待褪下外褲，引親密指導林微弋連忙出聲阻止「先不要脫、先不要脫」，讓在場工作人員笑聲不斷。

立即到MyVideo線上看👉《妮波自由式》

《妮波自由式》。圖/MyVideo