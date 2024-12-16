《手榴彈．革命．還有愛與詩》龐克詩人利莫諾夫的流亡與牢獄人生

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★ 靈感自俄羅斯龐克詩人愛德華 ‧ 利莫諾夫史詩傳奇故事

★ 坎城影展常客 《夏》、《柴可夫斯基的妻子》俄羅斯名導基里爾 ‧ 賽勒布倫尼科夫狂野、叛逆惹人沸騰力作

★ 魅力、天才兼具英國男演員 班 ‧ 維蕭再次展現完美精湛演技

你可能沒聽過他，但他充滿傳奇色彩的爭議人生絕對讓你瞠目結舌！他是俄羅斯知名「龐克詩人」愛德華．利莫諾夫(Eduard LIMONOV)，曾因寫詩、政治理念被迫出逃蘇聯、流亡紐約與巴黎，後回國又因為激進的政治立場鋃鐺入獄，可謂傳奇一生。同是俄國流亡海外的名導基里爾．賽勒布倫尼科夫新片《手榴彈．革命．還有愛與詩》選擇將他的故事搬上大螢幕，邀大眾一睹其叛逆、狂野不羈的人生！

愛德華．利莫諾夫，1943年生於蘇聯的他從不畏政府強權，自小寫詩，憑藉憤世嫉俗的文筆獲得關注，卻也被迫流亡海外。在國外，他不改與既有體制「對著幹」的性格，寫作之餘也積極參與政治運動，力求批判與改革，「極致龐克精神」無人能敵！蘇聯解體後他選擇返回母國，高呼自己心中俄羅斯未來最好的方向。他成立新政黨，但立場激進，輾轉街頭與牢獄之間。在獄中他持續寫作，出獄後反覆被捕也不停止行動，在文學與政治都精彩貫徹了「革命的一生」。

其實利莫諾夫初到美國時，對自由社會十分憧憬，但資本社會的浮華讓他失去摯愛，看盡人情冷暖，價值觀備受衝擊……這才形塑他複雜的認同之旅。究竟在俄、美、法三國間，發生過什麼改變他一生信念的重要事件？摯愛又是如何影響他的政治觀？《手榴彈．革命．還有愛與詩》將於12月20日全臺上映，以生猛有力的敘事手法為世界揭曉。更多資訊請上👉【捷傑電影】粉絲專頁

《手榴彈．革命．還有愛與詩》。圖/捷傑電影