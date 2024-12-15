《美國隊長：無畏新世界》82歲硬漢變身紅浩克 哈里遜福特挑戰自我極限
漫威電影宇宙最新驚喜鉅作《美國隊長：無畏新世界》將於2025年2月12日（三）元宵節引爆大銀幕！最新海報再現招牌漫威手繪風，另鐵粉們亟欲入手收藏！精彩片段搶先看更是緊張刺激磅礡震撼！
《美國隊長》全新系列篇章，嶄新時代正式開啟！新任美國隊長安東尼麥基接下保家衛國重責大任，未料對手對竟是欽點他的新任美國總統哈里遜福特，而且還搖身一變成為首度現身大銀幕的「紅浩克」，與美隊決一死戰！精彩絕倫的動作場面和爆破特效小小螢幕上即已令人血脈賁張、迫不及待於大銀幕上親身感受！漫威電影宇宙驚喜開春鉅作《美國隊長：無畏新世界》，將於2025年2月12日震撼大銀幕！
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