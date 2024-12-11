《星光閃耀的少年》隊伍危機 段星星自請放逐，孫瀅皓淚別北極星

愛奇藝國際版自製選秀節目《星光閃耀的少年》找來世界各地的少年們力爭僅有9個席位的國際偶像男團出道位置，上週六(7日)練習生們面對「位置對決」，無不施展渾身解數，除了展現個人魅力外，要如何讓團隊成功在對決中獲勝，也考驗每個隊伍成員的協調與合作能力。

但在經過前面幾輪火熱的淘汰生存戰後，練習生中也開始出現傷兵，原本預計跟翰潔、梁彤華、李埈赫、韓汰利等人一起表演MONSTA X歌曲〈Shoot Out〉的段星星，因為腳傷無法做激烈動作，得知組裡需要放逐2人，他率先表態自願被放逐，重新尋找隊伍，張集駿則表示，他雖然腰傷還沒復原，但仍想爭取留在組裡。

經過投票後，除段星星外，張集駿也確定被放逐，段星星加入CONGB、楊斯維、陳明軒的小組表演DAY6的〈很漂亮〉（You We're Beautiful）；張集駿則轉與NAM SON、PONG、柯洺楷表演iKON的〈RHYTHM TA〉。

同樣受腳傷困擾的還有孫瀅皓，他與江谷光、裕俊、許世煥、李多乙表演THE BOYZ的〈MAVERICK〉，坦言因為傷勢，練習時有些力不從心，不過依舊盡力跟上隊友，原本是北極星的他在中間驗收時被導師崔榮晙發現他舞蹈細節不停出錯，ERIC更直接建議應該要改由裕俊或江谷光當北極星，令孫瀅皓沮喪不已。

見孫瀅皓堅持不願放棄北極星位子，隊裡氣氛尷尬並陷入膠著，許世煥不禁開口說：「你也不要那麼倔，大家都是真的關心你，希望你不要再受傷。」在隊友勸說下，最終北極星位子改由裕俊擔任。

他們狂野充滿爆發力的舞台不僅贏得現場觀眾青睞成功勝出，也讓導師崔榮晙笑稱，他們變壞很多，比彩排時展現了更帥氣的面貌，隨著舞台的進行，練習生們逐漸懂得如何擺出表情跟展現自我，讓他覺得自己正在打造藝人，感覺很有意義。

另一方面，努力想追上名次的邵子恒，與洪成旻、旼渽、SYO挑戰BTOB的〈祈禱（I'll Be Your Man）〉，察覺到他因壓力爆表，逐漸失去笑容的隊友們，為了讓他放鬆心情，特地設計了隱藏攝影機橋段，假裝SYO也有意爭取C位北極星並且獲得隊友壓倒性支持，令邵子恒慌張不已，連忙練習發聲還不停詢問能否明天再決定北極星，最後得知自己被整了，他當場傻眼並露出鬆了一口氣的笑容。

下周「位置對決」將持續進行，面對能獲得雙倍福利、攸關能否逆轉排名的北極星位置，每組都展開激烈競爭，氣氛劍拔弩張。跟翟浚安、孫佳洋、KRIS同組的道河更因為和隊友意見分歧，互動降到冰點，練習時直接神隱，讓隊友急著尋找他的身影，最後組內矛盾爆發，他們能否順利完成第3次競演任務備受矚目。

見證少年們逐夢過程，《星光閃耀的少年》每週六晚間20:00點在愛奇藝國際版播出。想更進一步為少年們應援的朋友們，第二次投票已經開始，可以前往愛奇藝國際版APP的活動頁面，支持你喜愛的男孩。只要是平台會員，每天都擁有多次投票機會，一起為他們的出道之路加油助力！

《星光閃耀的少年》段星星。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《星光閃耀的少年》孫瑩澔。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《星光閃耀的少年》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《星光閃耀的少年》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《星光閃耀的少年》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《星光閃耀的少年》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《星光閃耀的少年》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《星光閃耀的少年》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《星光閃耀的少年》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《星光閃耀的少年》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《星光閃耀的少年》。圖/iQIYI愛奇藝國際版