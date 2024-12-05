《安眠殺機》禁忌之戀與詭異夢遊 誰在暗中布局？

★ Netflix夯劇《雪花女孩》導演再創心理驚悚最高傑作

★「西班牙尖叫女王」阿爾穆德娜阿摩再陷詭異超自然現象

★ 西班牙費洛斯獎得主哈維爾雷伊，遊走禁忌邊緣的精湛演出

★《幻象》《詭影》作曲家阿爾弗雷德塔普斯科特，打造懸疑驚悚氣氛

★ 本次上映版本為西班牙語發音，中、英文字幕

不可告人的秘密，只有沉睡的她知道

《安眠殺機》(The Sleeping Woman)故事講述，年輕貌美的看護安娜（阿爾穆德娜阿摩飾演），某日受到奧古斯丁（哈維爾雷伊飾演）雇用，前來他家照顧臥床的植物人妻子莎拉（阿曼達戈德史密斯飾演）。不過隨著朝夕相處，安娜與奧古斯丁竟然擦出愛火。正當兩人遊走道德禁忌的邊緣時，安娜開始被一連串詭異的超自然現象所擾，讓她感受到似乎有神秘力量，試圖要把她逐出這個家。不過安娜卻無法割捨對奧古斯丁的愛意而選擇留下，卻隨著離奇事件愈演愈烈，讓她的不安與恐懼也愈發強烈，讓她試圖釐清詭異現象背後，真相究竟是什麼？

《安眠殺機》。圖/采昌國際

驚人的最後一刻，保證超乎你的想像

《安眠殺機》由Netflix熱播的西班牙驚悚懸疑夯劇《雪花女孩》（The Snow Girl）導演勞拉阿爾維亞（Laura Alvea）執導。影視經歷多元又豐富的她，熱愛懸疑電影，並善於處理「心理恐懼」題材。

過去與她合作過電影《靈魂生死線》（Animas）的監製奧爾莫菲格雷多岡薩雷斯奎維多（Olmo Figueredo Gonzalez-Quevedo），在接獲本片這個案子之後，就在第一時間找上勞拉，認為她必定會對這部電影感興趣，並希望能由她接下導演重任。在讀完劇本之後，多樣化的劇情內容，將緊張懸疑與超自然恐懼巧妙融合，恐怖又帶有懸念與陰謀的劇情發展，都深深吸引著她；前所未見的獨特故事內容，讓她馬上點頭扛下導演一職。

《安眠殺機》。圖/采昌國際

本片以兩女一男的禁忌三角戀作為劇情主軸，描述女主角「安娜」受雇照顧處於植物人狀態的女子，沒想到卻對女子的丈夫「奧古斯丁」日久生情，並深陷在這段背德的不倫關係當中，甚至還為奧古斯丁改變自己，對他的一言一行深信不疑。

同時，她還開始感受到有超自然現象，試圖將她逐出這棟房子、將她驅離奧古斯丁身邊，更出現夢遊的詭異症狀，每次驚醒都讓她處在生命遭受威脅的環境，讓她被迫面對掙扎與恐懼，必須挖掘潛藏在這些離奇現象背後的真相。

《安眠殺機》。圖/采昌國際

本片帶來的恐懼，不僅是純粹嚇人的超自然現象，更代入當今社會議題，描繪背棄道德的不倫關係，以及操控心理的病態感情，利用這樣子自然、真實日常議題，引發觀眾的廣泛共鳴與代入感，並創造出衝擊人心的恐懼！尤其劇情在挖掘真相的過程當中，一再翻轉又翻轉，處處是轉折的劇情設計，時刻都為觀眾帶來驚喜，並在最後一刻迎來保證顛覆觀眾想像的結局。

複雜又精細的劇情結構，成功的懸疑與驚悚氛圍營造，以及阿爾穆德娜阿摩（Almudena Amor）與哈維爾雷伊（Javier Rey）兩位主演，對角色的細膩詮釋和充滿張力的表演，讓本片接連入選馬拉加影展、畢爾包奇幻影展、葡萄牙博圖國際奇幻影展等多個國際影展，並大獲各界盛讚，無疑是引人入勝、值得觀眾透過大銀幕感受的心理驚悚傑作。

《安眠殺機》。圖/采昌國際

《安眠殺機》。圖/采昌國際

《安眠殺機》。圖/采昌國際

《安眠殺機》。圖/采昌國際

《安眠殺機》。圖/采昌國際

《安眠殺機》。圖/采昌國際