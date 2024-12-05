《聽說》12/7、12/8盧允瑞台灣見面會 韓媒讚史上最成功的翻拍作品
盧允瑞攜手導演12月7、8日首度來台宣傳《聽說》！開賣秒殺系統當機
改編自同名台灣青春愛情經典電影《聽說》，由盧允瑞、紅炅、金珉周主演，將於本週五12月6在台上映！女主角盧允瑞將攜手導演趙宣浩於12月7日（六）、12月8日（日）來台灣宣傳電影《聽說》並舉辦特別見面場，盧允瑞將親自教大家手語與分享拍戲的心得感想，並接受現場觀眾提問，最後與大家大合照，參加特別見面場的粉絲還可以獲得獨家精美特典，讓大家擁有滿滿的回憶。
12月4日中午12點開賣，人潮湧入造成購票系統一度當機，松仁威秀場次則秒殺完售。目前樂聲影城官網( https://www.luxcinema.com.tw )及樂聲影城現場、Magic Hour官網及APP持續販售中( https://magichour.app/hearme )，松仁威秀場次則於威秀影城官網及現場販售，Magic Hour Premium會員還享有優惠票價，喜歡《聽說》的觀眾千萬不能錯過。
《聽說》以心動清新的愛情和動人的親情，打動韓國觀眾的心，被譽為是史上最成功的翻拍作品！多位韓國記者也紛紛掛名推薦《聽說》，「數位朝鮮日報」趙明賢記者：「紅炅X盧允瑞X金珉周內心所擁有的純粹都盛載於大銀幕！」、「Tenasia」金書允記者：「只有20多歲的演員們才能展現的清新感！」、「體育韓國」毛申晶記者：「盛載青春的清新魅力的現代愛情鉅獻！」、「演員研究所」裴恩夏所長：「蘊含酸甜青葡萄原本的味道和質感的神祕之作！」、「今日體育」徐智賢記者：「為我們所有的青春和愛情加油的電影！」
盧允瑞和紅炅（洪慶）在《聽說》中自然可愛的互動也讓觀眾心動不已，對於首度合作就能展現絕佳默契的祕訣，盧允瑞表示：「我們在拍攝2到3個月前就開始練習手語，因此就變親近了。紅炅哥很常在安靜了一下後，突然又開玩笑地做出無厘頭的舉動，讓現場氣氛變得很好，真的很有趣！」紅炅則透露：「我覺得合作的對手演員很重要，所以當我聽到允瑞要參演《聽說》時，我就毫不猶豫地決定要參演本作！」紅炅也表示電影開拍前一起練習手語的時間，以及正式拍攝的過程讓他們倆愈來愈信任彼此，度過一段很棒且有意義的時光！年度青春愛情鉅獻《聽說》本週五12月6日在台上映！
《聽說》盧允瑞個性內向仍主動接近金珉周！愈演愈像親姊妹？！
今年24歲的盧允瑞，2022年以電視劇《我們的藍調時光》正式出道後，接連參演《20世紀少女》、《浪漫速成班》、《末日騎士》、《無聲蛙鳴》等作，以自然清新的氣質和精湛演技成為備受矚目的新生代演員！這次她在《聽說》中飾演「夏天」一角，對於這個角色，盧允瑞表示：「她是個很帥氣的人物，照顧妹妹的模樣真的很棒，但我希望她多去體驗一些事物，找到自己的夢想。」
盧允瑞也透露《聽說》是她第二部和同齡演員們一起拍攝的電影，飾演了很重要的角色，她說：「有了必須完成一部好作品的責任感。電影的整體氛圍很沉靜可愛，和現場的拍攝氣氛很像，雖然在夏天拍攝很熱，但大家都邊笑邊拍攝，而且拍攝過程中也學到很多！」另外，對於和金珉周的「姊妹默契」，盧允瑞表示：「我們在電影中必須展現出自然的親屬感，所以彼此一定要變熟才行，雖然我個性很內向，但還是很努力地去接近珉周，幸好在練習手語的過程中，我們倆很自然地就變熟了，彼此有許多相似之處，拍攝期間真的就像姊妹一樣相處了。」盧允瑞還說在電影中有些場面她們看起來很神似，真的就像姊妹一樣，讓她真的很開心！
「IZ*ONE」金珉周和盧允瑞愈吵愈親？！戲外也想當盧允瑞親妹！
以期間限定團體「IZ*ONE」出道的金珉周，在《聽說》中飾演聽障游泳選手「秋天」一角，是個為了夢想努力，坦率又積極的人物。對於拍攝《聽說》的感想，金珉周表示：「拍攝時十分自在。紅炅前輩為了每一場戲做了很多準備，他的細心程度令人驚訝，也讓我學到了很多。一起飾演姊妹的允瑞姐是個很溫暖的人，真的很希望她是我的親姊姊，愈相處愈覺得她是個很棒的人。能因為拍攝而認識紅炅哥和允瑞姊真的很幸福！」
此外，盧允瑞和金珉周在《聽說》中的鬥嘴、爭吵戲也引起觀眾討論，金珉周表示：「我實際上真的有個妹妹，所以對於在電影中和『姊姊』允瑞姐鬥嘴吵架的場面一點都不尷尬，覺得吵完架後又能馬上和好如初的就是姊妹吧。也因為這些場面讓我跟允瑞姐變得愈來愈親近了！」年度青春愛情鉅獻《聽說》本週五12月6日在台上映！
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