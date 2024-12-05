《聽說》12/7、12/8盧允瑞台灣見面會 韓媒讚史上最成功的翻拍作品

盧允瑞攜手導演12月7、8日首度來台宣傳《聽說》！開賣秒殺系統當機

改編自同名台灣青春愛情經典電影《聽說》，由盧允瑞、紅炅、金珉周主演，將於本週五12月6在台上映！女主角盧允瑞將攜手導演趙宣浩於12月7日（六）、12月8日（日）來台灣宣傳電影《聽說》並舉辦特別見面場，盧允瑞將親自教大家手語與分享拍戲的心得感想，並接受現場觀眾提問，最後與大家大合照，參加特別見面場的粉絲還可以獲得獨家精美特典，讓大家擁有滿滿的回憶。

12月4日中午12點開賣，人潮湧入造成購票系統一度當機，松仁威秀場次則秒殺完售。目前樂聲影城官網( https://www.luxcinema.com.tw )及樂聲影城現場、Magic Hour官網及APP持續販售中( https://magichour.app/hearme )，松仁威秀場次則於威秀影城官網及現場販售，Magic Hour Premium會員還享有優惠票價，喜歡《聽說》的觀眾千萬不能錯過。

手語教學、大合照、獨家特典 盧允瑞攜手導演12月7、8日首度來台宣傳《聽說》。圖/車庫娛樂

《聽說》以心動清新的愛情和動人的親情，打動韓國觀眾的心，被譽為是史上最成功的翻拍作品！多位韓國記者也紛紛掛名推薦《聽說》，「數位朝鮮日報」趙明賢記者：「紅炅X盧允瑞X金珉周內心所擁有的純粹都盛載於大銀幕！」、「Tenasia」金書允記者：「只有20多歲的演員們才能展現的清新感！」、「體育韓國」毛申晶記者：「盛載青春的清新魅力的現代愛情鉅獻！」、「演員研究所」裴恩夏所長：「蘊含酸甜青葡萄原本的味道和質感的神祕之作！」、「今日體育」徐智賢記者：「為我們所有的青春和愛情加油的電影！」

盧允瑞和紅炅（洪慶）在《聽說》中自然可愛的互動也讓觀眾心動不已，對於首度合作就能展現絕佳默契的祕訣，盧允瑞表示：「我們在拍攝2到3個月前就開始練習手語，因此就變親近了。紅炅哥很常在安靜了一下後，突然又開玩笑地做出無厘頭的舉動，讓現場氣氛變得很好，真的很有趣！」紅炅則透露：「我覺得合作的對手演員很重要，所以當我聽到允瑞要參演《聽說》時，我就毫不猶豫地決定要參演本作！」紅炅也表示電影開拍前一起練習手語的時間，以及正式拍攝的過程讓他們倆愈來愈信任彼此，度過一段很棒且有意義的時光！年度青春愛情鉅獻《聽說》本週五12月6日在台上映！

《聽說》盧允瑞個性內向仍主動接近金珉周！愈演愈像親姊妹。圖/車庫娛樂

《聽說》盧允瑞個性內向仍主動接近金珉周！愈演愈像親姊妹？！

今年24歲的盧允瑞，2022年以電視劇《我們的藍調時光》正式出道後，接連參演《20世紀少女》、《浪漫速成班》、《末日騎士》、《無聲蛙鳴》等作，以自然清新的氣質和精湛演技成為備受矚目的新生代演員！這次她在《聽說》中飾演「夏天」一角，對於這個角色，盧允瑞表示：「她是個很帥氣的人物，照顧妹妹的模樣真的很棒，但我希望她多去體驗一些事物，找到自己的夢想。」

盧允瑞也透露《聽說》是她第二部和同齡演員們一起拍攝的電影，飾演了很重要的角色，她說：「有了必須完成一部好作品的責任感。電影的整體氛圍很沉靜可愛，和現場的拍攝氣氛很像，雖然在夏天拍攝很熱，但大家都邊笑邊拍攝，而且拍攝過程中也學到很多！」另外，對於和金珉周的「姊妹默契」，盧允瑞表示：「我們在電影中必須展現出自然的親屬感，所以彼此一定要變熟才行，雖然我個性很內向，但還是很努力地去接近珉周，幸好在練習手語的過程中，我們倆很自然地就變熟了，彼此有許多相似之處，拍攝期間真的就像姊妹一樣相處了。」盧允瑞還說在電影中有些場面她們看起來很神似，真的就像姊妹一樣，讓她真的很開心！

紅炅為「國民初戀」盧允瑞接演《聽說》！自然互動令觀眾心動！。圖/車庫娛樂

「IZ*ONE」金珉周和盧允瑞愈吵愈親？！戲外也想當盧允瑞親妹！

以期間限定團體「IZ*ONE」出道的金珉周，在《聽說》中飾演聽障游泳選手「秋天」一角，是個為了夢想努力，坦率又積極的人物。對於拍攝《聽說》的感想，金珉周表示：「拍攝時十分自在。紅炅前輩為了每一場戲做了很多準備，他的細心程度令人驚訝，也讓我學到了很多。一起飾演姊妹的允瑞姐是個很溫暖的人，真的很希望她是我的親姊姊，愈相處愈覺得她是個很棒的人。能因為拍攝而認識紅炅哥和允瑞姊真的很幸福！」

此外，盧允瑞和金珉周在《聽說》中的鬥嘴、爭吵戲也引起觀眾討論，金珉周表示：「我實際上真的有個妹妹，所以對於在電影中和『姊姊』允瑞姐鬥嘴吵架的場面一點都不尷尬，覺得吵完架後又能馬上和好如初的就是姊妹吧。也因為這些場面讓我跟允瑞姐變得愈來愈親近了！」年度青春愛情鉅獻《聽說》本週五12月6日在台上映！

《聽說》「IZONE」金珉周和盧允瑞愈吵愈親？！戲外也想當盧允瑞親妹。圖/車庫娛樂

《聽說》24歲的盧允瑞以自然清新的氣質和精湛演技成為備受矚目的新生代演員。圖/車庫娛樂

《聽說》。圖/車庫娛樂