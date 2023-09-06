Netflix 9月影集推薦 韓劇《走進你的時間》、《盜賊之歌》上線必追

Netflix在2023年8月推出了許多精彩的影集，如日劇《殭屍100：在成為殭屍前要做的100件事》、韓劇《假面女郎》、真人版《航海王》等。9月Netflix有許多值得期待的影集上架，包括泰版瘋狂的石頭《69 兩頭勾：影集版》；德國犯罪懸疑影集《親愛的孩子Dear Child》，改編自同名熱門暢銷小說；韓劇版《想見你》改編作品《走進你的時間》；原創歷史愛情韓劇《盜賊之歌》等。這些都是Netflix的獨家作品，每一部都讓人目不暇給！以下介紹Netflix 9月開播的8部影集。

《69 兩頭勾：影集版》

Netflix上映日期：2023年9月6日

《69 兩頭勾：影集版》是2023年上映Netflix泰國犯罪喜劇影集，為1999年《69 兩頭勾》影集版本，故事在敘述女主角本來是一個朝九晚五的上班族，但因為公司財務危機而將她開除，然而此時門前突然多了一個神秘的盒子，裡面裝著一百萬的現金，她大為驚喜的占為己有，但這時突然來了兩位殺手上前將錢給取回，但女主角卻意外將對方給殺死，這也讓她的生活陷入混亂之中！

《大怪獸卡美拉重生》

Netflix上映日期：2023年9月7日

《大怪獸卡美拉：重生》是2023年Netflix上映日本科幻動作動畫影集，第一季共6集內容，卡美拉自從1960年被創造出來後，一直在全球有著極高的人氣，僅次於當紅一哥「哥吉拉」。卡美拉的外型是一個巨大的噴火史前烏龜泰坦巨獸，這次在影集中它將大戰另外五隻泰坦巨獸，包含基龍、加卡、巴魯剛、卡歐斯、拜拉斯等。

《親愛的孩子Dear Child》

Netflix上映日期：2023年9月7日

《親愛的孩子Dear Child》是2023年上映德國犯罪懸疑影集，改編自同名熱門暢銷小說，故事在敘述Lena逃離男子的長期囚禁的地獄生活，經過警方調查後發現，原來Lena跟13年前的一起離奇失蹤案有關，這背後又牽扯上什麼懸疑暗黑的真相秘密呢？

《焦灼情禍》

Netflix上映日期：2023年9月8日

《焦灼情禍》（Burning Body）是是2023年Netflix上映的原創西班牙影集，2017 的真實犯罪事件改編。一名警官被人發現陳屍在巴塞隆納富瓦水庫的一輛車上，車子和屍體都已燒成焦黑。新聞一出旋即引起全國關注，而且隨著調查結果的進展，這也漸漸變成眾人討論的焦點。原來這樁命案竟與佩德羅的兩位同事有關，調查發現佩德羅和同事蘿莎和她的前男友艾伯特存在危險關係、欺騙、暴力和性醜聞。

《走進你的時間》

Netflix上映日期：2023年9月8日

《走進你的時間》是2023年Netflix上映浪漫愛情韓劇，為2019年台劇《想見你》韓國版本，演員安孝燮、全汝彬、薑勳，故事在敘述2023年的韓俊熙因懷念一年前去世的男朋友具延准，聽著歌曲《You to Me Again》，意外靈魂穿越到1998年的權瑉周身上，並遇見了和男朋友相貌相同的南時憲，與暗戀權瑉周的鄭仁圭，於是他們便展開了三人之間感人浪漫的故事。

《默多家族謀殺案：美國司法世家醜聞》第2季

Netflix上映日期：2023年9月20日

《默多家族謀殺案：美國司法世家醜聞》（Murdaugh Murders: A Southern Scandal'）第2季是2023年Netflix上映的紀實犯罪紀錄片影集，默多家族（The Murdaughs）是南卡羅萊納州最有權勢的家族之一，沒想到年輕貌美的梅若莉•畢區（Mallory Beach）卻死於遊艇酒駕意外，家族過去的秘密也因而一一浮出水面。

《性愛自修室》第4季

Netflix上映日期：2023年9月21日

《性愛自修室》（Sex Education）是Netflix原創英國影集，第四季為全劇最終季。《性愛自修室》系列最後一季劇情描述摩爾戴高中關門後，歐帝斯和艾瑞克來到人生地不熟的卡文迪許第六學院（Cavendish Sixth Form College）。他們以為自己已經夠開放，豈知這所新學校根本潮出新境界，而歐帝斯自詡為性愛專家的頭銜也受到挑戰。

《盜賊之歌》

Netflix上映日期：2023年9月22日

《盜賊之歌》是2023年Netflix上映原創歷史愛情韓劇，演員金南佶、徐玄、劉宰明、李賢旭、李浩貞，故事背景建立在1920年的日治時代，有一群人在一個毫無王法的間島土地上生存，不同族群與幫派們不斷械鬥與搶地資源，為了生活發生各種衝突，主角為偽裝成親日派的獨立運動家南熙信，因為不滿日本蠻橫且殘暴的統治行為，決定要幫朝鮮人出一口氣！