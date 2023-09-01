漫改劇「陌生人」 少女時代「秀英」上演非典型母女日常

聯合新聞網／ 噓！星聞 編輯Shh／綜合報導
秀英在電視劇「陌生人」中和田慧振飾演母女。 圖／截自instagram／sooyoungchoi
秀英在電視劇「陌生人」中和田慧振飾演母女。 圖／截自instagram／sooyoungchoi

秀英（崔秀英）與田慧振、朴成勳、安在旭主演網漫劇「陌生人」，最近以翻倍收視率加好評網友圓滿收官，網友直呼「12集看不夠」，敲碗推第2季。而秀英近期受訪時談到作品獲得觀眾喜愛，滿懷感謝之意。

秀英透露外出用餐時曾碰到劇迷看告訴她有在好好看劇，男友鄭敬淏甚至比她還關心收視率，不僅定時收看，還會傳訊息告訴她收視率有多少，讓她覺得感動。少女時代成員們也為她應援，潤娥和俞利會告訴她觀劇後的感想，Tiffany則是屬於等全部集數上線再一次看的類型，所以要再等等，「但她會給非常詳細的反饋」。而成員們之間互相應援，她也會看成員們的作品。

「陌生人」最初選角曝光時，秀英和田慧振飾演母女一度讓網友質疑年齡差問題，但其實作品中設定母女年齡差不大，關係像朋友，甚至是「母親少女心、女兒成熟」的設定，實際播出後後觀眾讚描繪互動很有趣、很感動，兩人也演得很自然，讓人看起來覺得很舒服，是部療癒之作。對於能和前輩田慧振合作，秀英直言「很幸運」，表示自己本來就是田慧振的粉絲，希望往後能前輩合作更多作品。

而「陌生人」以母女為主題，秀英透露媽媽也看了劇，得到很多安慰，感人之處也看哭了，媽媽並告訴秀英：「對我來說是非常特別的電視劇」。

秀英在電視劇「陌生人」中和田慧振飾演母女。 圖／截自instagram／sooyoungchoi

朴成勳在電視劇「陌生人」中飾演秀英的「警大歐巴」。 圖／截自instagram／sooyoungchoi

秀英（左三）在電視劇「陌生人」飾演派出所警察，朴成勳（左二）則是所長。 圖／截自instagram／sooyoungchoi

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