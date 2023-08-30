韓版《想見你》眼神催淚！全汝彬、安孝燮、姜勳學生制服神還原
由許光漢、柯佳嬿、施柏宇主演的台劇《想見你》，在2019年推出後，至今仍是熱門話題之一，也因為《想見你》再次創下台劇經典，韓國更是買下版權翻拍，由全汝彬、安孝燮、姜勳制接演詮釋大家心目中的「鳳南小隊」，近期，釋出正式預告，光是開頭的錄影帶，滿滿回憶瞬間襲來。
韓版《想見你》取名為《走進你的時間》，全汝彬飾演「韓俊熙」某天穿越到1988年和自己長相相同的「權敏珠」身上，在這個時空裡，遇見了因過世而思念一年的「具延俊」（安孝燮 飾），但在這個時空裡他的名字叫作「南時憲」，姜勳制則飾演「鄭仁奎」，成為這段深刻友情、愛情裡的催化劑。
在首波預告釋出不到幾天，Netflix再次推出幾張三人的劇照，不難看出就是「鳳南小隊」分別由學生時期、大學，至出社會的模樣，在學生時期的劇照中，全汝彬和姜勳制的造型更是神還原了柯佳嬿、施柏宇當時的模樣，三位演員光是眼神，就展露出滿滿的催淚效果，安孝燮靜靜的看向全汝彬的樣子，完全能想像只要講出一句話，就能直接讓觀眾哭出來。
先前選角時，全汝彬一度被認為不適合柯佳嬿演的角色，但在這次劇照公布後，網友紛紛贊成當初選角的決定，表示全汝彬換了短髮，先前銳利的氣勢柔和了不少，非常適合新的造型，也讓人更加期待在《走進你的時間》裡，三人會有什麼樣的表現。
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