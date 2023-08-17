「山道猴子的一生」影片吸百萬人觀看！網揭爆紅原因

聯合新聞網／ 噓！星聞 編輯三月兔／綜合報導
圖/截自youtube。
圖/截自youtube。

頻道「Eric Duan」自創的影片「」，上個月一推出後意外爆紅，近日下集影片曝光後，短短不到2天就吸引近百萬網友觀看，也因為劇情太過寫實，引來許多網友共鳴，甚至還有網友敲網希望能翻拍「真人版」。

作者Eric Duan在影片介紹中提到，「山道猴子的一生」是在描述一位愛玩車的年輕人，因愛慕虛榮導致在感情中迷失，逐漸深陷於被害妄想的泥淖，眾叛親離之下在山道上失去生命的悲劇；但Eric Duan也強調內容中的劇情、人物、對白皆為虛構，「如有雷同，表示你也過得蠻慘的」。

近日有網友在PTT好奇發問，表示近日看完「山道猴子的一生」後，只對朋友很夠義氣較有印象，因此發文問網友：「請問山道猴子的一生這部爆紅，反應了什麼事情？」

發文一出，許多網友紛紛認為爆紅的關鍵在於「寫實」，「寫得很生動R」、「反映了人都想看笑話」、「大夜仔又愛面子，跑去信貸又跟朋友借錢不還，非常有既視感」、「因為大家身邊都有類似的人吧」、「每個人身邊一定都至少有1～2個朋友是影片裡的主角，根本在看」、「車行工作過的我簡直太認同，真實到不行」。不過，也有網友認為爆紅是演算法的原因。

「Eric Duan」的YouTube頻道目前擁有近6萬人訂閱，「山道猴子的一生」上集目前已有124萬人次瀏覽，下集13日推出至今短短不到2天的時間就吸引97萬人次瀏覽。

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