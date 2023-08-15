「放火馬」祈福還願流傳百年 民俗活動豐富在地文化

聯合報／ 記者 莊曜聰 ／台南即時報導
在池府王爺指示下，火馬會分批施放，一直到晚間才結束，小村落變得相當熱鬧。記者莊曜聰／攝影
在池府王爺指示下，火馬會分批施放，一直到晚間才結束，小村落變得相當熱鬧。記者莊曜聰／攝影

台南市後壁區崁頂「放火馬」，這項流傳超過上百年，在地方爭取下，2020年登錄為台南市無形，每年池府千歲聖誕前日，就會施放蜂炮、焚燒紙紮的紅色火馬祈福、還願，每年數量2、30隻不等，前年配合防疫只有5隻，地方有傳聞逢選舉年火馬數量較多，且選戰會相對激烈，居民笑說並未特別注意，反正慶典越熱鬧越好。

去年有30隻火馬，今年則有35隻，市議員李宗翰、陳皇宇、王宣貿都到場參與，李宗翰表示，他支持地方民俗活動已有多年時間，而放火馬的意義在於還願跟祈福，候選人希望神明保佑、樁腳替候選人祈願，都是有可能的事情；王宣貿說，他前年開始參與慶典，去年底市議員選舉時，祈求神明保佑，後來順利當選，今年也特地做了「小隻馬」還願；陳皇宇說，他從事長照相關行業，崁頂算是高齡村落，老人家都可能是客戶，他已經連續做了3年火馬。

崁頂勸善堂管委會主委黃啟明說，近年來放火馬最多的是2018年，數量超過50隻，相當熱鬧，那一年剛好是縣市長選舉，選戰相當激烈，但民俗跟政治應該無關，只是巧合而已，主要活動熱鬧，居民有參與感，民俗才能延續下去；民政局長姜淋煌認為，登錄為無形文化資產後，相關單位可以輔導地方，充實民俗活動內容，包括歷史考證等，可以強化在地認同感，讓年輕一輩更能繼續投入。

耆老指出，地方上相傳兩種典故，其一是清末官兵運官銀途中遭盜匪襲擊，在崁頂陷入沙洲滅頂；另外則是清末時期，當地盜匪猖獗，勸善堂池王爺降旨，指示民眾在沼澤區設置稻草人嚇退後，在沼澤中全滅盜賊，總之都造成許多人命傷亡。

後來村落內出現「雞不啼、狗不吠」的靈異事件，經勸善堂池王爺出面調解安撫亡靈，每年農曆6月17日池王爺誕辰前一天，都會在舊戰場榕樹處遙祭亡靈，民俗也沿襲迄今。

台南市議員王宣貿（右）去年底當選，今年也製作小火馬還願。記者莊曜聰／攝影

施放完蜂炮後，火馬會排排站，火化祭天。記者莊曜聰／攝影

「後壁崁頂放火馬」流傳上百年歷史，更登錄市定無形文化資產，地方民代也積極參與活動。記者莊曜聰／攝影

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