AXN八月強檔！「贖金任務」談判高手對決極端罪犯

以動作、驚悚類型為主的AXN頻道，8月將帶來包括全台電視獨家首播的熱血之作「贖金任務」、經典美劇「重返犯罪現場：夏威夷」第2季、「警犬妙探：哈德遜與雷克斯」第5季等精彩節目，同時為了歡慶品牌生日月，更祭出雙重好康活動，邀大小朋友享受精彩劇情之餘，同時探索自我極限。

全新懸疑劇集「贖金任務」改編自法國危機處理專家的真實故事，講述具有卓越的談判技巧和對犯罪者心理的敏銳洞察力的艾瑞克，成為比當局更能掌握罪犯、無人能敵的談判高手。他帶領菁英團隊勇敢面對世上最危險的罪犯，處理牽涉龐大利益的棘手案件。節目將於8月10日起每週一至五晚間9點播出。

「重返犯罪現場」播出20年仍受觀眾熱愛，此次以姊妹作「重返犯罪現場：夏威夷」第2季回歸，延續其中的場景和角色性格，帶領NCIS小隊在國際罪犯猖獗的夏威夷展開調查，處理數起攸關國家安全的重大罪案，並守護當地居民的和平與安寧。該劇已於8月1日起每週一至五晚間8點播出，好評如潮的劇情也讓美國電視網確認續訂第三季。

「重返犯罪現場：夏威夷」第2季是很受台灣觀眾喜愛的美劇。圖／AXN提供

警探哈德遜在全新一季的「警犬妙探：哈德遜與雷克斯」第5季帶來更多令人熱血沸騰的艱險挑戰。他與警犬雷克斯這對默契搭檔將面臨極端份子的威脅，並身陷前所未有的危險。劇中哈德遜和鑑識科長官莎拉撲朔迷離的感情線為這部懸疑喜劇埋下新亮點。該劇將於8月31日起每週一至五晚間8點播出。

「警犬妙探」是很受台灣觀眾喜愛的美劇。圖／AXN提供