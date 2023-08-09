「幸福房屋事件簿」真實案件改編劇 買賣凶宅遇惡鬼

陳庭妮和蔡凡熙在職人劇「幸福房屋事件簿」中首度合作扮演房仲，討論「凶宅」題材，超前導預告中，架勢十足的前輩陳庭妮帶領擁有通靈體質的菜鳥蔡凡熙，兩人一起鑑定凶宅、賣房子，成了名副其實的「鬼工作」。

陳庭妮劇中帶著蔡凡熙處理凶宅、買賣房屋的過程中，遭遇一連串離奇事件，從天而降的花盆、屋內突然出現的紅衣新娘和地毯上一灘屍水等等，陳庭妮更被黑衣人追趕勒脖子，還被強行壓入水中，甚至聽見惡鬼怒吼：「不要碰我的房子！」蔡凡熙最後還像中邪般下腰折成大法師姿勢，讓人看完不禁直呼：「這真是一個鬼工作！」

「幸」劇改編自真實社會案件，為導演蔡怡芬最新編導作品，她首部導演短片作品「箱子」即榮獲西班牙錫切斯奇幻影展最佳短片，並成為奧斯卡參賽片；同年編導的「追兇五百天」入圍金鐘獎迷你劇集最佳男、女主角，更在亞洲內容大獎、亞洲影藝創意大獎獲頒最佳亞洲電視電影獎。

除了陳庭妮、蔡凡熙主演之外，「幸」劇還有莊凱勛、李國毅、林暉閔、丁春誠、陳竹昇、林鶴軒、王靜瑩、姚黛瑋、蔡燦得、張詩盈、王月等實力派演員參與演出，由逆光電影股份有限公司、偶數影像有限公司聯合製作，共計14集。

蔡凡熙在「幸福房屋事件簿」中以捲髮新造型亮相。圖／逆光電影股份有限公司提供

蔡凡熙一改過往學生形象，在「幸福房屋事件簿」中飾演佛系房仲助理。圖／逆光電影股份有限公司提供

陳庭妮在「幸福房屋事件簿」化身霸氣外露的房仲經紀人。圖／逆光電影股份有限公司提供

陳庭妮在買賣房屋的過程中遭遇一連串離奇事件。圖／逆光電影股份有限公司提供