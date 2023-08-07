小說改編劇「安樂傳」 迪麗熱巴「掌心吻」求愛超撩

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
「安樂傳」中迪麗熱巴(右)出招「掌心吻」求愛龔俊。圖／翻攝自MyVideo
「安樂傳」中迪麗熱巴(右)出招「掌心吻」求愛龔俊。圖／翻攝自MyVideo

迪麗熱巴在「安樂傳」中飾演一心想成為太子妃的水匪任安樂，想盡各種方法求愛龔俊飾演的太子韓燁，有次龔俊用手摀住迪麗熱巴的嘴，阻止她亂說話，結果反被迪麗熱巴親了掌心，留下一記紅色吻痕在手掌上，突如其來的「掌心吻」令人心動，雖然龔俊嘴裡罵著「荒唐」，但也默默動情，網友直呼：「迪麗熱巴實在太撩了！」

MyVideo跟播人氣「安樂傳」由迪麗熱巴、龔俊主演，自人氣網路作家星零作品「帝皇書」。迪麗熱巴與龔俊劇中純純的甜蜜互動不斷，有一回迪麗熱巴要求要多看看龔俊，龔俊給了她10秒時間仔細端詳，就在迪麗熱巴注視對方美貌時，龔俊一個轉頭，兩人的鼻尖碰上了，意外的「鼻尖吻」讓平時主動的迪麗熱巴也不禁害羞，網友也笑說：「沒有迪麗熱巴和龔俊這樣的高鼻子，實在做不到『鼻尖吻』。」

迪麗熱巴為了探究龔俊對她的心意，不惜「以身當誘餌」，坐在高樓圍牆上，對龔俊說：「殿下不（為我）傾倒，我為殿下傾倒就是！」說完便往後仰躺，眼看迪麗熱巴就要墜落之際，龔俊趕緊伸出手抓住她，並喝斥「別胡鬧」，讓她樂得直說：「看來殿下是真的關心我。」還有一次迪麗熱巴看到龔俊走來，直接從3樓高處往下跳，龔俊見狀立馬奔過去「公主抱」接住她，讓迪麗熱巴樂得撲倒在龔俊懷裡。

迪麗熱巴在劇情前半部，要一直主動挑逗龔俊，她也透露角色跟自己私下性格不大一樣，「我本人不是喜歡這樣的，我不是特別主動型的人，但因為角色需求，前面有一兩天需要默契的磨合，但後面就好了。」

龔俊飾演外型俊美的太子韓燁。圖／MyVideo提供

迪麗熱巴飾演晉南安樂寨大當家任安樂。圖／MyVideo提供

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