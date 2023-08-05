寶可夢世界大賽開幕動畫曝光 「閃耀皮卡」三場活動線上開跑

聯合新聞網／ 遊戲角落 芋仔
圖／寶可夢
圖／寶可夢

最新一屆世界大賽（Pokémon World Championships）日前公開 WCS 2023「閃耀皮卡」頁面，WCS 睽違多年重返舞台，宣布將於 8 月 11 ～ 13 日在日本橫濱舉辦實體賽事，8 月 8 ～ 14 日期間在會場周圍還將實施大型活動。

官方日前公開三項「閃耀皮卡」網路活動，以及 WCS 2023 的 60 秒廣告《キミに会えた！》（與你相遇！），訓練家熱血沸騰。

閃耀皮卡官網與相關活動請點我

本次賽事包括集換式卡牌《PTCG》、《Pokemon GO》、《寶可夢大集結》（Pokémon UNITE）、本傳遊戲《寶可夢 朱／紫》等四個項目，全球訓練家一年一度聚集一起，展開激烈對戰。

其中 PTCG 閃耀皮卡活動，在訓練家網站取得玩家 ID，參加各地道館活動的所有玩家，皆可獲贈設計有 WCS2023 比賽標誌的「」特典卡，數量有限贈完為止，每參加 1 次道館活動可獲贈 1 張卡。

圖／寶可夢

而《寶可夢 朱／紫》期限聯動活動則是「異色長毛巨魔」，是 Championships Thailand 2022 冠軍選手的寶可夢，玩家在閃耀皮卡官方網站可以找到「密碼」（Password），觀看 7 月 28 日在網站首頁公開的動畫，就能解開謎題，依說明文領取寶可夢。相關頁面請點我

圖／寶可夢

第三彈為《寶可夢大集結》聯動企畫，為紀念 WCS《寶可夢大集結》部門成立，官方舉行 WCS 得名隊伍預測活動，開放網友預測看看遊戲中的第一至第三名的隊伍，根據答對的數量能夠獲得獎勵。

圖／寶可夢

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