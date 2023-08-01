《Pokémon Sleep》與早餐店合作 用寶可夢圖鑑兌換限量餐盒

為慶祝《Pokémon Sleep》上線，寶可夢公司在台灣舉辦「Pokémon Sleep 早餐店合作企劃」活動，將與台灣約 200 家早餐店合作，推出數量限定《Pokémon Sleep》餐盒。

透過《Pokémon Sleep》，每天晚上入眠至隔日起床，確認收集到多少的「寶可夢睡姿圖鑑」後，再前往離家最近的合作早餐店享用美味早餐，讓寶可夢日夜相伴你左右。

據官方統計，台灣早餐店數量超過了 10,000 家，早餐店已經台灣居民不可或缺的存在，更是本土文化代表之一。

為了在早晨時帶來更多的雀躍感和期待，《Pokémon Sleep》特地和約 200 家的個人經營早餐店洽談合作，免費提供多樣化的《Pokémon Sleep》餐盒。

圖／寶可夢公司

《Pokémon Sleep》是一款只要將智慧型手機放在枕邊，然後測量睡眠狀況，早上起床時就能發現和你相同睡眠類型的寶可夢出現。

透過睡眠收集各種寶可夢的睡姿，以完成「寶可夢睡姿圖鑑」為目標的APP。讓你早上起床被各種可愛睡姿的寶可夢所療癒時，更可以在早餐店使用《Pokémon Sleep》餐盒吃早餐，讓你的早晨增添樂趣。

圖／寶可夢公司

本次期間限定活動自 7 月 26 日（三）至 8 月 31 日（四），地點為台北市、新北市、台中市、高雄市北中南中的各地早餐店，目標號召約 200 家合作店家，目前合作家數已達約 120 家，預計再招募約 80 家加入「Pokémon Sleep 早餐店合作企劃」活動。

圖／寶可夢公司

欲加入早餐店可至「Pokémon Sleep早餐店合作企劃 」報名網址參考招募資訊，期望各地早餐店共襄盛舉，報名連結請點我。

圖／寶可夢公司

《Pokémon Sleep》是一款目標打造睡眠娛樂化，讓睡眠也能夠更加充實的智慧型手機APP。玩家只需將智慧型手機放在枕邊，便可進行睡眠的測定、紀錄與分析，早上起床時就能和「卡比獸」一起收集各種寶可夢的「睡姿」，以完成「寶可夢睡姿圖鑑」為目標，持續遊玩《Pokémon Sleep》並且逐步調整自己的睡眠作息。

睡眠時間的長短轉換為「睡眠分數」來評價。8小時30分鐘以上的睡眠將為100分，睡眠時間越長，卡比獸的睡意之力就會越大。睡意之力變大後，將會有更多寶可夢們前來加入夥伴。此外每週會根據睡眠測量評估玩家睡眠習慣。「就寢約定」可以讓玩家決定就寢的目標時間，協助玩家達成規律的睡眠。若能在目標時間前後就寢，隔天早上就能在集章卡集章，並且獲得報酬。

圖／寶可夢公司

圖／寶可夢公司、遊戲角落芋仔截圖