「天道」編劇洩流量密碼 YT破千萬不靠光怪陸離

三立台灣台八點戲劇「天道」播出後成為網友最愛討論的戲劇節目之一，上檔當日就衝上網路溫度計口碑排行榜第一名，YT點閱甚至超過一千萬次，總聲量一度超越熱播台劇「人選之人」。不過隨著OTT崛起，觀眾隨選隨看、選擇變多，台八餅越做越小難有過去榮景，「天道」編劇統籌林久愉接受專訪時承認，過去成功範例無法複製，三立台八編劇的飯碗不好捧，劇情設計必須能引發觀眾討論度切入。

「天道」是三立董事長張榮華上任後第一部親自監督的台語八點檔，他希望能改變過去三立做戲模式，不要在光怪陸離上打轉，「天道」不同於過去八點檔抓姦、外遇或是機器人等離譜情節，著重在角色內心鋪陳和引起網路討論，甚至首集就出國拍外景並加入時下最夯動畫，成功創下口碑，光是PTT、Dcard平均每集討論區即時推文超過500則，YT總觀看量超過一千萬次，曝光量更高達五千五百萬次，成台劇之巔。

編劇統籌林久愉從事編劇工作長達30餘年，曾是瓊瑤旗下御用編劇，轉型到台八當編劇也經歷過台灣影視產業起伏的洗禮，她不諱言，自己以前為收視率最愛搞光怪陸離，她曾把鄭文華的變臉橋段玩到淋漓盡致，她所寫的「天下女人心」創下極高收視，但她也承認「成功無法複製」，因為三立觀眾群普遍多是年輕族群，以前可以寫外遇小三、陳世美，但觀眾會看膩，他們喜歡和劇情互動加上不能再為了復仇耍刀弄槍刀，也是她初期在規劃「天道」時想做的改變，「如果餅變小了，我們就必須做出選擇，要提高年輕族群和網路的討論度，現在是冰河時期，做會死不做也會死，但是台八有生存必要，還是要繼續服務特定觀眾。」

她說三立的觀眾會在論壇中寫長文一一分析劇中角色心境，因為很投入、對於看戲很有要求，甚至厲害到會記得許多之前發生的小細節，所以雖然在乎收視率，但在三立作戲更重視的是觀眾的回饋，所以從一開始的企劃案就把人物扎根很深，走燒腦路線，果然也引起觀眾討論的興趣。林久愉說，「天道」堅持不為了收視率搞邪門歪道，就是要讓觀眾看到三立的轉變，她說，「『天道』強調的就是人的一個道路，因為人性恩怨，關乎於你的選擇，經過各種起伏，可能到最後是回到正道或永遠沉淪，就是『天道』想強調的人生。 」也希望藉由觀眾討論帶動起收視率，讓台八能再創高峰。

苗可麗(左)和陳珮騏演婆媳，婆媳不和是台八經典不敗的情節。圖／三立提供

曾智希(左)和謝承均的感情也是「天道」一大看點。圖／三立提供

三立台八「天道」編劇林久愉接受專訪坦言三立編劇不好當。記者沈昱嘉／攝影

三立台八「天道」編劇林久愉說三立觀眾普遍年輕，劇情設定要能引起討論。記者沈昱嘉／攝影