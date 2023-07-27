史詩電影《封神第一部》紂王的胸比妲己大 費翔脫衣有料

聯合新聞網／ 噓！星聞 編輯bian／綜合報導
費翔在新片中飾演紂王。 圖／擷自微博
費翔在新片中飾演紂王。 圖／擷自微博

62歲費翔近來在新片「封神第一部：朝歌風雲」飾演紂王，為此還脫衣大露胸肌，他一開始還拜託導演不要讓他脫，但是與願違。

費翔近來在大陸忙於宣傳新「封神第一部：朝歌風雲」，這次他飾演紂王，開拍前做了很久的、馬術、武術等訓練，在片中即使穿著衣服仍能看到他壯碩的胸肌，其中還有他脫衣的畫面，費翔就透露當時還跟導演說「拜託了，我年輕時候都沒有脫衣服，你讓我60歲的時候，開始脫衣服」，但導演還堅持他必須要脫，也因此在片中有著妲己對紂王撫胸共浴戲碼。

網友對此忍不住讚嘆「60歲身材還可以這麼好誰不愛」、「我媽偶像62歲有腹肌，我的偶像33歲在踩縫紉機」、「60歲的人身材比小鮮肉還好」、「初代愛豆費翔老師60歲脫衣有料；現役有些愛豆30歲脫衣即脫粉」。

費翔在片中大露胸肌。 圖／擷自微博

費翔在片中大露胸肌。 圖／擷自微博

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