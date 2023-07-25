澳洲臺灣影展設立「短片競賽獎」 文策院促進跨國影視合作

為協助臺灣影視、出版作品進入國際市場，並強化臺灣內容的國際品牌力，文化內容策進院（文策院）與第六屆「澳洲臺灣影展」合作，除了設立「短片競賽（Short Film Competition, In Partnership with TAICCA）」兩項獎項鼓勵新秀，也協助澳洲團隊分享臺澳合作經驗，並持續推廣臺灣作品在國際舞台曝光。

文策院表示，希望透過「澳洲臺灣影展」，橋接臺灣和澳洲的國際專業影視資源與人脈網路，深入了解在地市場特色和需求。未來將持續促進跨國合資合製，希望吸引更多國際團隊來臺，也將臺灣影視作品與人才推向全球市場，打通更多國際行銷及合作管道，催動多元合作的可能。

由澳洲臺灣影展協會統籌、文策院設立的「短片競賽」，徵集在臺灣拍攝、或是在澳洲拍攝但劇組或演員至少有一位華裔的短片作品參加。今年有超過一百部短片報名，因十分踴躍，獎項增設為「劇情短片」及「動畫短片」兩項。

文策院設立「短片競賽」，龔萬祥的《返來呷飯》（A BEAUTIFUL SUMMER NOON）獲評審團頒發特別榮譽獎。（文策院/提供）

文策院設立「短片競賽」，最佳動畫短片由蔡旭晟執導的《魍神之夜》（A NIGHT WITH MOOSINA）獲獎。（文策院/提供）

評審團表示，來自臺灣的作品多探討臺灣鄉土人文，完整度高；澳洲的作品則聚焦呈現亞裔澳洲人的處境和故事。最佳劇情短片由張不乙執導的《橋頂少年》奪得，由於競爭激烈，評審團另外頒發特別榮譽獎給龔萬祥的《返來呷飯》。最佳動畫短片則由蔡旭晟執導的《魍神之夜》獲獎。

文策院設立「短片競賽」，最佳動畫短片由蔡旭晟執導的《魍神之夜》（A NIGHT WITH MOOSINA）獲獎。（文策院／提供）

在 21 日的產業座談「Industry Circle」中，澳籍臺裔編導陳思羽（Corrie Chen）分享文策院協助銜接臺澳影視資源的經驗。她表示，原本不熟悉臺灣影視產業狀況，也缺乏在地人脈，經由文策院牽線媒合，去年底成功來臺場勘，也找到專業的合作夥伴，目前作品已確定來臺開拍。

除了銜接影視製作資源，文策院也協助臺灣影視、出版作品在國際舞台曝光。去年參與澳洲臺灣影展後，陸續推動《灼人秘密》、《幻手日記》等臺灣影視作品上架至在澳洲擁有1000萬用戶的主要串流平台「SBS On Demand」，擴大國際行銷通路及聲量。在「臺灣書櫃」活動中，也和電子書平台澳洲 Kobo 合作，推出活動專頁，上架數十部臺灣出版品，拓展海外華文閱讀市場。

影展開幕片為九把刀新作《請問，還有哪裡需要加強》，九把刀也造訪雪梨，參與一系列影展活動。18 日於雪梨紀伊國屋書店的「臺灣書櫃」活動舉辦簽書會，吸引滿場書迷，20 日參與電影首映和映後座談，21 日則在產業座談中分享出版內容轉影視的經驗。

身兼導演及作家身分的九把刀18日也在澳洲台灣書櫃之作者座談中分享自己的創作歷程。（文策院／提供）

7月20日在雪梨舉辦的澳洲臺灣影展開幕片《請問，還有哪裡需要加強》吸引滿場觀眾購票支持。（文策院/提供）

本屆影展選片從臺灣獨有的人情味切入，家庭、女性視角等題材皆入選在列，包括獲得文策院的「國際合作投資專案計畫」（TICP）支持的電影《明天比昨天長久》和紀錄片《神人之家》，以及《川流之島》、《本日公休》、《小藍》、《關於我和鬼變成家人的那件事》和《黑的教育》等片。

第六屆「澳洲臺灣影展」由「澳洲臺灣影展協會」、「大洋洲臺灣商會聯合總會」和「澳洲臺灣商會」主辦，文策院協辦，於 7 月 20 日至 8 月 20 日在澳洲雪梨、墨爾本、布里斯本、坎培拉和荷伯特巡迴舉行。

澳洲臺灣影展官方網站：https://www.taiwanfilmfestival.org.au/