大稻埕「城隍爺」公休三天 去看秀琴演歌仔戲

在台灣民間信仰裡，「酬神戲」是指為了慶祝神明的誕辰、廟宇的開光、鬼節的打醮、太平清醮或其他傳統節日，而特別上演的戲曲表演。它主要是用來感謝神明的恩惠，並祈求神明的庇佑。

「酬神戲」一般都在廟會或戲台上演，戲台會搭在廟宇正前方，讓神明能夠欣賞。觀眾則在兩側或後面觀看，不能打擾演出。酬神戲的題材多與神明有關，像是神話故事、歷史傳奇、民間傳說等，既能表達對神明的尊敬和感激，又能傳達道德教化和文化傳承的意義。

今年7月，大稻埕的城隍爺就應邀到大稻埕戲苑看秀琴歌劇團的演出。城隍，又稱城隍爺、城隍爺公、城隍老爺、城隍尊神、城隍菩薩是負責管理陰間事務和司法的神祇，也是守護城市平安和百姓福祉的神明。台北霞海城隍廟是台北地區最具盛名的城隍廟之一，大稻埕戲苑就在城隍廟旁邊，受到城隍爺的恩惠和庇護。

秀琴歌劇團邀請城隍爺看戲！(圖/秀琴歌劇團)

「秀琴歌劇團」被稱讚為台灣的「寶塚歌劇團」。在張秀琴團長的帶領下，劇團從民間廟會到正式舞台，除了維持傳統歌仔戲文化，也不斷求新求變。吸引人的唱腔、美觀的身段、華美的衣裳、精良的舞台成為「秀琴歌劇團」的特色。為了酬謝城隍爺的恩典和保佑，秀琴歌劇團特別安排了三檔大戲：《尪某情》、《施公案》、《范蠡獻西施》，誠心邀請城隍爺親臨戲苑觀賞。

秀琴歌劇團的邀請，不僅是對城隍爺的敬意和感恩，也是對傳統戲曲文化的推廣和傳承。他們將神明請到戲院裡，讓神明欣賞精彩的表演，這是一種現代化的「酬神戲」。這樣的活動展現了台灣民間信仰和傳統戲曲的特色和魅力，也讓更多人認識和欣賞了大稻埕這個充滿歷史文化氣息的地方。

大稻埕的城隍爺受邀到大稻埕戲苑看秀琴歌劇團演出。(圖/秀琴歌劇團)

大稻埕的城隍爺受邀到大稻埕戲苑看秀琴歌劇團演出。(圖/讀創故事)

大稻埕的城隍爺到大稻埕戲苑看秀琴歌劇團演出《施公案》。(圖/秀琴歌劇團)