台版彌撒「收驚歌」！台大合唱團震撼演唱 演繹民間傳統習俗

台灣民間信仰相信，若小孩無故哭鬧，或成人心神不寧、災厄不斷，可能是因受了驚嚇，體內的三魂七魄受到擾亂，需藉由收驚儀式將遊移在外的魂魄召回本體。台大合唱團近日釋出演出影片，改編自傳統唸謠「收驚歌」，以合唱方式演繹民間傳統習俗，莊嚴磅礡的氣勢震撼上萬聽眾。

此段演出影片，為台大合唱團於2022年夏季音樂會《千縷微風》的演出，「收驚歌」由簡上仁作曲、高竹嵐／連芳貝編曲，全程以閩南語演唱。傳統收驚歌歌詞內容長短不一，會依照施術者所請之神明及需求而變化，歌詞提及拜請之神衹也來自於各式台灣民間信仰，並展現十二生肖崇拜及八字流年。

台大合唱團將傳統收驚習俗帶進國家音樂廳，莊嚴磅礡的演出博得滿堂彩，不少網友聽完大讚，「我爸爸的職業是收驚，前奏唱出小時候的我看爸爸在收驚那神祕的唸詞，雖然現在很少有人來收驚，但這是以前的人心靈的寄託，你們唱出信仰的力量，深深的打動我，謝謝你們的歌聲」、「一開始就頭皮發麻，然後全身顫抖，再歸於平靜。感謝你們的表演，看到台灣的宗教文化能站上大舞台，真是很感動」、「終於有這一天，台灣有屬於自己文化的宗教音樂，讓大家像聽西洋古典樂的彌撒曲一樣莊嚴肅穆」、「聽到感動落淚，能夠撫慰人心」。

談到選曲的背後故事，《三立新聞網》報導，台大合唱團指揮連芳貝老師，因緣際會下，請到「收驚歌」的作曲者簡上仁老師來台大演講表演，團員高竹嵐表示十分喜愛，便將其改編為合唱曲，於2009年由台大合唱團首演，這十幾年間，連老師也數次尋找機會重新修改合唱編曲，正是這次影片中演唱的版本。

「台灣的合唱團，回頭挖掘且發揚台灣精神與民俗文化，是一件理所當然的事，期許大家與一起發掘這些美好且特別的台灣本土文化。」台大合唱團指出，雖近期不會再演唱「收驚歌」，不過在8月30日於國家音樂廳舉辦的2023夏季巡迴音樂會《靜靜深夜 緜緜思念》中，亦將演出多首台灣本土曲目，邀請大家前來一同感受這塊土地的美好。

「收驚歌」歌詞： 天清清 地靈靈 哪吒七歲點分明 頭戴老君帶 身穿素衣數萬兵 上山打猛虎 上天庭 叫天將 落地下 救萬民 香煙通法界 拜請收魂祖師降雲來 四大金剛降雲來 天摧摧 地摧摧 金童玉女扶同歸 收到東西南北方 收到中央土地公 本帥來收驚 本帥來收驚 不收別人魂 不收別人魄 收你弟子魂魄回 有辦魂衫魂米 拜請列位尊神 助我來收驚 三魂歸作一路轉 七魄歸作一路回 鼠驚 牛驚 虎驚 兔驚 龍驚毋驚 蛇驚 馬驚 羊驚 猴驚 雞驚 狗驚 豬驚