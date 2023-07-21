第13屆臺南文學獎徵件延長至7月23日　歡迎作家踴躍投稿

第十三屆臺南文學獎徵稿延長至7月23日截止，進入最後收件階段，並開放紙本或線上投稿，讓大家在燠熱的夏日裡，不用出門也可以輕鬆投稿，八大文類總獎金超過75萬元，34個獎項等你來挑戰！

臺南市政府文化局表示，今年臺南文學獎推出故事接龍，以「臺南出走日記」為主題，透過活潑有趣的形式，邀請來自世界各地的朋友，一同發揮想像力，撰寫1,000字以內短文，創作出獨一無二的臺南故事。本屆文學獎也延續以往注重多元文類與語言的精神，設有臺語散文、臺語短篇小說、劇本、古典詩，首獎獎金高達10萬元，歡迎喜愛創作的民眾共襄盛舉。

為了凝聚在地寫作能量，文學獎更設有專屬臺南學子的青少年新詩類別，鼓勵青少年朋友用20行詩句，寫下自己的青春宣言；另有華語現代詩、華語散文，凡是具有臺南在地身分、或曾在臺南就學或就業，均可投稿。

臺南文學獎也同步舉辦推廣活動，7月29日、8月12日及8月13日邀請興國讀劇團隊及國立成功大學戲邊劇團演出，將去年得獎劇本搬上舞台，重現文字的奇幻與美好，歡迎民眾在夏日的午後前來看戲（活動報名連結：https://forms.gle/bWootKvBFcCvBTFd9）。徵文詳情及相關活動資訊亦可至臺南文學季FB。

臺南文學獎也同步舉辦推廣活動，7月29日邀請讀劇團隊及國立成功大學戲邊劇團演出。（圖／臺南文學獎提供）