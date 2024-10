2023 TCCF Pitching 國際提案大會 高達 8000 萬投資方案、現金獎項及直通歐亞等國際創投單元機會，催生市場性、國際性的內容

為催生更多具市場性及國際性的好作品,文策院將於今年 TCCF 創意內容大會期間舉辦 Pitching 提案大會(11/07-11/10 ),促成內容業者與國內外投資方更多資源與資金的合作機會。今年 Pitching 提案大會除首度對全球徵件,更為入選的團隊準備前所未有的支持與資源。所有「Project to Screen」入選企劃案將可獲得文策院兩大投資專案的申請資格,包括「內容開發專案計畫-前期開發支持」以及「國際合作投資專案計畫」投資挹注,預計將有超過四十件企劃案可獲得申請資格,總金額將達新臺幣八千萬元以上;此外,透過四年來持續不斷的努力與累積, TCCF 已成為國內外內容產業值得信賴的合作夥伴,因此今年文策院首次與眾多國內外影視製作、發行公司、國際展會等單位共同合作,推出多項現金獎與國際創投合作獎項,期待在 TCCF Pitching 提案大會上,與合作夥伴們共同攜手,催生出更多具市場及國際發展潛力的優秀作品,推動文化內容產業的蓬勃發展。

為鼓勵更多優秀影視企劃,文策院除了設立 3 萬元美金大獎「TCCF AWARD:Best Project」及 10 萬元新臺幣的故事專場「TCCF AWARD:Best Story」獎項,今年TCCF Pitching 提案大會還獲得多位合作夥伴的大力支持,設置豐富合作獎項,提供多項「現金獎」!包括客家電視台、富邦文教基金會、三立電視股份有限公司、艾慕影藝股份有限公司和遊戲橘子數位科技股份有限公司等,分別端出 10 萬到 30 萬新臺幣不等的現金獎項,此外,為讓更多優秀的影視企劃獲得資金、實現團隊創意,進一步推動作品的發展,馬來西亞國際電影節更將提供價值 3 萬元美金的後製服務獎項。

今年Pitching提案大會除首度對全球徵件,更為入選團隊提供豐富的支持與資源。(圖/文策院)

除了提供豐富獎金之外,為協助提案企劃更進一步地對接國際市場,文策院力邀眾多國際展節夥伴前來設獎,為獲獎者串聯多個國際創投提案會,提供「國際創投提案會直通車」的參與機會,包括印尼 Docs by the Sea 紀錄片提案大會、義大利烏迪內遠東影展等知名國際展會,各展會將派代表來臺參與 Pitching 提案大會並進行選案頒獎。期望這些獎項能為優秀的影視企劃提供資金支持與更多國際市場的資源,協助獲選團隊實現創意並推動作品的製作與發展。

今年的 Pitching 提案大會分為「Project to Screen」及「Story to Screen」兩大單元,為各類深具潛力的影視企劃與故事提案提供一個絕佳的展示平台。「Project to Screen」更首度開放全球企劃案報名,由國內外產業專業人士擔任評審選案,入選團隊將於11月7日至10日齊聚臺北正式提案。文策院力邀來自海內外的OTT平台、電視台、投資方等國內外買家參與各提案專場,匯聚全球內容產業專業人士,共同探索影視投資合作夥伴,開創更多合作機會。

去年TCCF提案大會,吸引許多產業熱烈參與提案。(圖/文策院)

入選企劃將參加由國內外專業講師指導的提案培訓工作坊,協助入選團隊掌握提案技巧,透過專業建議和實戰訓練,大幅提升競爭力並獲得買家和投資方的青睞。提案大會現場也精心安排專屬洽商區和1對1會議桌,讓入選團隊能與買家和投資方更深入洽談合作可能性。

文策院希望透過 TCCF Pitching 提案大會,協助更多優秀的提案企劃與國際接軌,提升市場競爭力,促進更多跨國合資合製的機會。同時,也讓來自世界各地的影視提案與臺灣提案團隊共聚一堂、相互交流砥礪,激發更多創意靈感!

TCCF Pitching 提案大會詳細資訊:

提案徵件類別:

Pitching 兩大單元,各專場類別

Project to Screen

Feature Films 長片

Series 影集

Animation features and series 動畫長片及長短影集

Documentary features and series 紀錄長片及系列

Story to Screen

Story 故事,類型可為「出版、漫畫、數位遊戲、表演藝術」作品等

(報名限臺灣原創作品)



徵件時程:

6/1-7/31:全球提案企劃報名,立即點選報名

9 月初:各專場入選提案企劃公告

第一波公告豐富獎項:

文策院大獎

Project to Screen 「TCCF AWARD:Best Project」(美金 30,000 元獎金)

Story to Screen「TCCF AWARD:Best Story」(新臺幣 100,000 元獎金,共 3 組)

國際創投獎項

義大利烏迪內遠東影展「Udine FEFF Award」

印尼 Docs by the Sea 紀錄片提案大會「Docs by the Sea Prize」

合作現金獎/後期支持

客家電視台「客家電視獎」(新臺幣 300,000 元獎金)

富邦文教基金會「富邦兒童獎/FUBON momo mini Award」 (新臺幣 300,000 元獎金)

三立電視股份有限公司「三立電視 NEXT STAR獎 / SET TV NEXT STAR AWARD」(新臺幣 100,000 元獎金)

艾慕影藝股份有限公司「艾慕原創故事獎」(新臺幣 100,000 元獎金)

遊戲橘子數位科技股份有限公司「遊戲橘子潛力獎 / Gamania Star Adaptation Award」(新臺幣 100,000 元獎金)

馬來西亞國際電影節「 MIFFEST Award」(價值美金 30,000 的後製服務)

(更多大獎將陸續公告,請密切關注 TCCF 官網與 FB 粉絲專頁)

相關疑問請洽:project@tccf.tw