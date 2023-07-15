《寶可夢》系列誕生日驚喜 「夢幻」彩蛋藏了27年才被發現

增田順一不只是《寶可夢》系列元老級的開發者，同時也是與田尻智、杉森建共同創立 Game Freak 的創辦人之一，但在經歷了多年的發展後，他也漸漸成為了整個《寶可夢》系列背後的核心開發者之一，成為了寶可夢公司的創意總監。

就在本週稍早，他相當悠閒地向玩家們公開了一個揭發了系列長期彩蛋的幕後秘辛。

7がつ5にち

ここは にほんの しもきたざわ

むかし ゲームフリークが あったばしょ

ここで ポケモンが うまれた pic.twitter.com/HRv0E4uN43 — 増田順一@Pokémon (@Junichi_Masuda) 2023年7月5日

增田順一在 7 月 5 日公開的一篇推特貼文中附上了一張 Game Freak 團隊於 1989 年創辦時使用的大樓照片，並表示：「就在 7 月 5 日，《寶可夢》於日本正式誕生，這就是 Game Freak 團隊曾經的舊址。」

雖然這或許只是增田順一在歡慶《寶可夢》系列誕生的週年，而這很有可能就是他們最初向任天堂提出遊戲概念的時間點。

常常研究《寶可夢》系列歷史的 LewTwo 很快就注意到了一個相當有趣的細節，「7 月 5 日」這個時間點其實早就以彩蛋的形式埋藏在初代遊戲中，也就是《寶可夢》世界觀中，人們首次發現夢幻的日期。

根據 LewTwo 的說法，玩家能夠在初代《寶可夢：紅/藍/綠》遊戲中找到一份關於夢幻的研究日誌，其中就講述了他們發現這隻傳說寶可夢的時間等細節，像是夢幻是在 7 月 5 日於「蓋亞那」現蹤。

在《寶可夢》系列的世界觀中，「夢幻」（Mew，ミュウ）是有史以來第一隻傳說寶可夢，身上擁有著每一隻寶可夢的 DNA，有趣的是，日誌中還記載當時發現夢幻的人，是一位名為宮本的角色，這當然是向當初批准並監督了《寶可夢》系列製作的任天堂資深製作人宮本茂致敬。

值得一提的是，任天堂其他高層當初其實回絕了《寶可夢》系列的開發計畫，但宮本茂則看到了這項概念背後的潛力，並堅持放行。

today Masuda revealed the exact date that Pokemon Red & Green began development and holy shit



its the same day that Mew was discovered https://t.co/RUseBrCsfH pic.twitter.com/d1IpGUNnlw — Lewtwo (@Lewchube) 2023年7月5日

在經歷了整整 27 年的發展，《寶可夢》系列早已成為了任天堂旗下最具代表性的 IP 之一，而這個《寶可夢》世界觀中發現夢幻的時間點設定，巧妙地呼應了《寶可夢》系列最初的誕生，當然也是個非常有趣的小彩蛋，但就如同 Lewtwo 說的，這樣的彩蛋一直到現在才被發現實在是太瘋狂了。