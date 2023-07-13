《厲陰宅》宇宙回來了！「鬼修女II」恐怖惡靈回歸

「厲陰宅宇宙」賣座恐怖片「鬼修女」新篇章「鬼修女II」，今天曝光預告與海報，在這部全球大受歡迎的恐怖片續集中，故事發生在1956年的法國，一名牧師慘遭謀殺，某種邪惡正在散播，艾琳修女將再次與鬼修女瓦拉克展開正面對決。

「鬼修女II」由「厲陰宅3：是惡魔逼我的」導演麥可查維斯執導，泰莎法蜜嘉回歸扮演艾琳修女，上集參演的強納森布羅克、邦妮奧羅斯也再度演出，新加入的包括「最後生還者」絲托姆雷德、「童話」安娜帕普威爾以及由各國演員組成的精彩卡司。

新世代恐怖大師溫子仁繼續擔任製片，他打造的「厲陰宅宇宙」是史上最賣座的恐怖片系列，全球票房超過20億美金（約台幣611.72億元），其中「鬼修女」、「厲陰宅2」、「厲陰宅」、「安娜貝爾：造孽」皆在全球賣破3億美金，相當驚人。「鬼修女II」預計9月7日在台上映。