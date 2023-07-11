「粽邪3：鬼門開」古曼童恐怖上陣 供養禁忌不可不知

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
「粽邪3」8月25日全台上映。圖／華影國際提供
「粽邪3」8月25日全台上映。圖／華影國際提供

「粽邪」系列全新續作「粽邪3：門開」今(6)日再度釋出幕後花絮篇，揭露加入「古曼童」元素的緣故，以及供養古曼童的相關

古曼童源自於信仰，信徒透過每天供養內有靈體進駐的孩童樣雕像，達成未了的心願。本片的泰國宗教顧問表示，古曼童的做法是取往生嬰孩的DNA作為媒介，以泥巴、廟土、花草等材料混合製成，經過佛法的洗禮以及供奉一週一次的飯菜便當，又稱為「陰牌」。

監製鄒介中回憶，他和導演廖士涵第一次上門拜訪泰國宗教顧問時，就遇到信徒捧著兩尊古曼童坐在一旁，讓兩人印象相當深刻，也開始思考將「古曼童」元素帶進「粽邪3：鬼門開」。驚悚的是，為了不要招惹靈體，「粽邪3：鬼門開」美術組避開原本的古曼童外型，特別設計出30幾尊全新的古曼童雕像道具供拍攝使用。在電影因遇到疫情停拍的數個月期間，30幾尊道具就放置在製作公司地下室裡。

某天有位體質敏感的工作人員一早抵達公司，就聽到地下室傳來小朋友嘻鬧聲，她也心裡有數，淡定地跟靈體對話：「等下有人要來公司上班，不要嚇到人家，你們在這邊玩完後，就去別的地方玩。」說也奇怪的是，小孩的嬉鬧聲不久後就停止了，後來也請泰國宗教顧問來勘查，顧問一看發現地下室的古曼童果然已有靈體進駐，於是他便幫忙妥善處理，事情才告一段落。

曾榮獲金鐘獎最佳女配角的實力派演員黃柔閩，這次在「粽邪3：鬼門開」中飾演關鍵角色、通曉泰國宗教儀式的靈媒「盲婆」，不僅在特殊妝容和服裝上費盡苦心，敬業的她開拍前常常在家練習極為逼真的招魂儀式，為防止不明靈體上身，黃柔閩在拍攝過程中全程配戴護身符，並找來專業老師幫忙設下保護結界，劇組也有另找宗教顧問在現場坐鎮，因此電影拍攝過程才平安無事。

此外，曾獲得金鐘獎最佳女主角的吳奕蓉，這次挑戰演出「粽邪3：鬼門開」中詭異的旅社老闆娘，因一場痛心的意外，轉而求助古曼童的協助，片中吳奕蓉不但需要從正常到中邪狀態一秒切換演技，更有面露邪氣、抱著古曼童唱歌的劇情設定，表演讓人看了毛骨悚然。第一次演出片的金鐘影后吳奕蓉很訝異鏡頭上看似簡單的動作場面，其實背後都藏有專業細節，不只要權衡力氣大小還要兼顧戲劇張力，讓她直呼辛苦：「原來拍恐怖片是體力活！」

黃柔閩飾泰國靈媒私練招魂儀式。圖／華影國際提供

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