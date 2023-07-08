「行動芭比屋」現身街頭！芭比粉紅衣帽間大公開

年度浪漫喜劇大片「Barbie芭比」在預告釋出時，不少人對片中夢幻、充滿粉色的芭比樂園感到既興奮又期待。導演葛莉塔潔薇致力於打造出一個完整的世界，追求呈現出真實虛擬感，「芭比樂園的一切都要有觸感，而且都必須是粉紅亮色的，甚至有點超乎正常，才能保有童趣，以及小時候愛上芭比的原因。」

該片導演葛莉塔潔薇曾執導「她們」、「淑女鳥」等片，並集合「小丑女」瑪格羅比、「樂來越愛你」萊恩葛斯林分飾芭比與肯尼。片終身處於芭比樂園就像是在一個完美世界，而芭比的夢幻屋絕對是很多人夢想中的房子。

「Barbie芭比」也特地在台灣將卡車改造成「行動芭比屋」，不僅整台卡車漆上芭比標誌性的粉紅色，也還原芭比的衣帽間，展示芭比的經典服飾，再配上杜娃黎波、卡蘿姬等人為電影打造的歌曲，宛如置身歡樂又瘋狂的芭比世界。

「行動芭比屋」正式展開為期數週的全台巡迴，將停靠台北大稻埕碼頭、華山文創園區、桃園總圖文創生活廣場、台中文心秀泰、高雄夢時代等地；即日起只要拍照打卡上傳個人社群並設定公開，就有機會獲得電影小禮，詳情請關注華納兄弟台灣官方粉絲團。「Barbie芭比」將於7月20日在台上映。

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「Barbie芭比」在台灣將卡車改造成「行動芭比屋」，整台卡車漆上芭比標誌性的粉紅色。圖／華納兄弟提供

瑪格蘿比在「Barbie芭比」飾演芭比。圖／華納兄弟提供