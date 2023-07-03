小說改編影集《好女孩的謀殺調查報告》 「小狼女」追查同學詭異之死

去年11月開播的《星期三》由鬼才導演提姆波頓（Tim Burton）執導，作為人氣作品《阿達一族》的衍生作品，影集版請來珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）、杭特杜漢（Hunter Doohan）、波西海恩斯懷特（Percy Hynes White）、關朵琳克莉絲蒂（Gwendoline Christie）以及「前任」星期三克莉絲汀娜蕾奇（Christina Ricci）主演。其中，飾演星期三室友兼好友「依妮辛克萊」的艾瑪梅耶斯（Emma Myers）爆紅，人氣絲毫不輸給女主角珍娜奧特嘉。

圖／摘自imdb

出道超過十年的艾瑪，近日也將迎來她的首次電視劇主演，她將在改編人氣小說影集《好女孩的謀殺調查報告》（A Good Girl's Guide to Murder）飾演女主角「小琵」琵琶費茲阿莫比（Pippa “Pip” Fitz-Amobi）她是一位真實犯罪粉絲，同時也是白金漢郡小基爾頓一名高中生。「小琵」熱衷調查五年前一起駭人聽聞的謀殺案，校內最受歡迎的女學生之一「安蒂」安德里亞貝爾被殘忍殺害，所有證據都指向他當時的男友「薩爾」薩利爾辛格。但很不幸的，薩爾受到指控後自殺身亡，真相也跟著石沉大海。小琵決定跟薩爾的親弟弟拉維聯手，一起找出事件的真相。

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《好女孩的謀殺調查報告》是英國作家荷莉傑克森（Holly Jackson）撰寫的青少年懸疑小說。該系列自 2019 年發行以來，已在全球售出數百萬冊，之後還推出了續集《Good Girl, Bad Blood》、《As Good As Dead》、《Kill Joy》。此次的英劇製作團隊包括恐怖片《紅玫瑰》波比科根（Poppy Cogan）擔任編劇、《籠中鳥》演員朵莉韋爾斯（Dolly Wells）擔任導演。另外，飾演拉維的則是新人扎伊依克巴爾（Zain Iqbal），過去他曾出演短片《Pink Elephant》和《Why Me》。據《Deadline》報導，《好女孩的謀殺調查報告》將於下半年在英國開拍，且原著作品十分滿意主角卡司，她驕傲表示：「每當看見他們兩個待在一起，我就不自覺露出微笑，因爲我知道我們已經完成了不可能的事情。而艾瑪和扎伊是我唯一信任的兩位演員，他們讓這些角色活了起來，爲這兩個孩子感到驕傲！」