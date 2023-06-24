藍正龍紀念恩師 青春電影《成功補習班》改編兄弟情

藍正龍自從在2019年交出首部執導長片「傻傻愛你，傻傻愛我」之後，再度演而優則導，更以編劇身份自編自導完成新作青春電影「成功補習班」。取材藍正龍及身邊友人真實故事，帶領觀眾回到還有聯考的1994年。電影取材自藍正龍及身邊友人真實故事，已故紀錄片導演陳俊志曾是藍正龍國中時期的補習班老師，除了紀念老師之外，也為自己的青春做一個完美的告別。

「成功補習班」敘述「成功三劍客」詹懷雲、邱以太及巫建和開啟青春的故事，在1994年升學至上、嚴禁戀愛的年代，青春正盛、賀爾蒙噴發的三人是成功補習班的麻煩人物，三個人的友誼，因為補習班班花林奕嵐，開始有了奇妙的關係變化。

藍正龍表示：「成功三劍客設定在一個青春期經常出現對性別認同的混亂、對未來的未知、對愛情的渴望，我們希望透過這個故事，呈現一個正面且樂觀的態度，不管你是什麼性別或性傾向，透過「成功補習班」的故事，都能獲得溫暖的力量，能更在的做自己。」

聊到片名的由來，藍正龍透露，其實是直接引用他就學時期的補習班名字，而他正是在這個補習班遇到老師陳俊志。電影除了想要紀念老師，一方面也想把他跟好朋友的故事拍出來。國中時的他經常到朋友家蹭冷氣、還用朋友家的電話打給當時的女朋友，兩人是共用一條被子的換帖兄弟。

電影中詹懷雲飾演的張正恆其實就是他的少年時期寫照，藍正龍表示，在電影裡面詹懷雲是一個非常中二的高中生，有拍片的夢想，「詹懷雲對愛情擁有很多幻想，很像「愛蜜莉的異想世界」這部電影的主角，有很多自己的小劇場，這就是我小時候，很愛幻想的小男生，哈哈！」電影將於9月22日上映。

藍正龍(右)在「成功補習班」拍攝現場，與邱以太(左)、詹懷雲(中)討論劇情。圖／華納兄弟提供