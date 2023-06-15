首爾書展臺灣出版品詢問度高 臺灣館推「出版轉影視」主題書單 促多元轉譯商機
亞洲指標書展之一的2023 韓國首爾國際書展於今（14）日盛大開展，由於韓國消費者對臺灣文化內容接受度高，為協助國內出版業者搶攻韓國市場，文化內容策進院（文策院）與台北書展基金會首次合作，攜手 85 家出版社共同參展、展出 328 件出版品，除主流外銷韓國的童書繪本外，更精選具出版轉影視（Book to Screen）潛力的小說文本、漫畫及圖像小說書單，開展前即引起韓國專業人士關注，已預約超過 150 場會議。此外，為促成多元轉譯商機，文策院舉辦專業跨域 IP 推介會，向相關韓國業者推介具改編影視與網漫授權的潛力出版品，吸引近百位知名網漫平台、網漫製作公司及跨國娛樂產業巨頭等代表報名，協助國內業者把握在韓臺流熱潮，提升 T-content（臺灣內容）在韓國市場的市佔率。
文策院董事長蔡嘉駿表示，本屆首爾書展有超過 50 位的臺灣業者實體參展，是歷屆以來最多的一次，顯見產業對韓國市場商機的開發信心，文策院也深化與韓國重點展會的合作項目，包含出版、影視，以及 IP 授權等文化內容領域，期待促成雙方產業更緊密的夥伴關係，讓韓流與臺流匯聚成下一波全球風潮。
臺灣館開幕活動邀請到多位國家館代表與出版專業人士出席交流，台北書展基金會董事長吳韻儀致詞時表示，希望透過持續性參展交流，為臺書版權輸出韓國創造相對應的供需。同時期待能吸引更多買家前來臺灣參加 2024 年的台北國際書展，建立臺韓之間更廣泛的版權交流關係。
駐韓國臺北代表部齊永強副代表表示，臺灣文化內容在韓國很受歡迎，韓國文化在臺灣也受到喜愛，現在全球有韓流，也希望臺灣文化內容作品能在國際上成為具影響力的「臺流」，他也當場邀請對臺灣出版內容感興趣的國際出版同業，2024親自到臺灣參與台北國際書展。
大韓出版協會會長尹哲鎬也分享，新冠肺炎疫情發生之前，就和臺灣出版業有很多交流，這次書展現場非常活絡，希望借此讓臺韓出版產業有更多互動，促成實質的交易與合作，讓產業更加活絡。
「Books from Taiwan」版權總監觀察，韓國對臺灣各類型書籍普遍接受度高，版權相關的專業人士多，長期關注臺灣出版動態。此次臺灣館成為產業焦點，在為期三日的版權專業日期間接洽熱絡，預訂的版權會議超過百場。臺灣館也展出多元精彩的臺灣出版品，包含獲第 15 屆日本國際漫畫賞銀賞的《小丑醫生─最後一次說再見》、入選 Books from Taiwan 童書專刊的《他們的眼睛》，以及獲國內許多大獎肯定的小說《八尺門的辯護人》等各類型出版作品。此外，臺灣館更精選具有出版轉影視之潛力作品，有代表臺灣入選今年坎城「Shoot the Book!」提案單元的《成為怪物以前》、日文版轟動上市的漫畫《送葬協奏曲》，以及影視改編進行中的《我在犯罪組織當編劇》等，期待促成更多文本售出韓文版，作為 IP 轉譯的基礎。
為因應韓國近年在影視、網漫及網路小說的故事需求，文策院亦藉書展期間，舉辦跨域 IP 推介會，向跨領域內容業者介紹數十部適合改編成影視、網漫授權的臺灣作品，同時介紹外譯補助方案，期待吸引韓國業者引進臺灣作品，讓好故事有機會走向更多元的內容形式。
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