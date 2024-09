首爾書展臺灣出版品詢問度高 臺灣館推「出版轉影視」主題書單 促多元轉譯商機

亞洲指標書展之一的2023 韓國首爾國際書展於今(14)日盛大開展,由於韓國消費者對臺灣文化內容接受度高,為協助國內出版業者搶攻韓國市場,文化內容策進院(文策院)與台北書展基金會首次合作,攜手 85 家出版社共同參展、展出 328 件出版品,除主流外銷韓國的童書繪本外,更精選具出版轉影視(Book to Screen)潛力的小說文本、漫畫及圖像小說書單,開展前即引起韓國專業人士關注,已預約超過 150 場會議。此外,為促成多元轉譯商機,文策院舉辦專業跨域 IP 推介會,向相關韓國業者推介具改編影視與網漫授權的潛力出版品,吸引近百位知名網漫平台、網漫製作公司及跨國娛樂產業巨頭等代表報名,協助國內業者把握在韓臺流熱潮,提升 T-content(臺灣內容)在韓國市場的市佔率。

文策院董事長蔡嘉駿表示,本屆首爾書展有超過 50 位的臺灣業者實體參展,是歷屆以來最多的一次,顯見產業對韓國市場商機的開發信心,文策院也深化與韓國重點展會的合作項目,包含出版、影視,以及 IP 授權等文化內容領域,期待促成雙方產業更緊密的夥伴關係,讓韓流與臺流匯聚成下一波全球風潮。

臺灣館開幕活動邀請到多位國家館代表與出版專業人士出席交流,台北書展基金會董事長吳韻儀致詞時表示,希望透過持續性參展交流,為臺書版權輸出韓國創造相對應的供需。同時期待能吸引更多買家前來臺灣參加 2024 年的台北國際書展,建立臺韓之間更廣泛的版權交流關係。

2023首爾國際書展臺灣館駐館版權人員及國內出版業者於開展首日即進行馬拉松式版權會議。(圖/文策院 提供)

駐韓國臺北代表部齊永強副代表表示,臺灣文化內容在韓國很受歡迎,韓國文化在臺灣也受到喜愛,現在全球有韓流,也希望臺灣文化內容作品能在國際上成為具影響力的「臺流」,他也當場邀請對臺灣出版內容感興趣的國際出版同業,2024親自到臺灣參與台北國際書展。

大韓出版協會會長尹哲鎬也分享,新冠肺炎疫情發生之前,就和臺灣出版業有很多交流,這次書展現場非常活絡,希望借此讓臺韓出版產業有更多互動,促成實質的交易與合作,讓產業更加活絡。

2023首爾國際書展臺灣館吸引來自法國、泰國、馬來西亞、波蘭、印度、土耳其、印尼、越南,以及韓國等多國出版社前來洽談版權,一展臺灣出版品魅力。(圖/文策院 提供)

「Books from Taiwan」版權總監觀察,韓國對臺灣各類型書籍普遍接受度高,版權相關的專業人士多,長期關注臺灣出版動態。此次臺灣館成為產業焦點,在為期三日的版權專業日期間接洽熱絡,預訂的版權會議超過百場。臺灣館也展出多元精彩的臺灣出版品,包含獲第 15 屆日本國際漫畫賞銀賞的《小丑醫生─最後一次說再見》、入選 Books from Taiwan 童書專刊的《他們的眼睛》,以及獲國內許多大獎肯定的小說《八尺門的辯護人》等各類型出版作品。此外,臺灣館更精選具有出版轉影視之潛力作品,有代表臺灣入選今年坎城「Shoot the Book!」提案單元的《成為怪物以前》、日文版轟動上市的漫畫《送葬協奏曲》,以及影視改編進行中的《我在犯罪組織當編劇》等,期待促成更多文本售出韓文版,作為 IP 轉譯的基礎。

為因應韓國近年在影視、網漫及網路小說的故事需求,文策院亦藉書展期間,舉辦跨域 IP 推介會,向跨領域內容業者介紹數十部適合改編成影視、網漫授權的臺灣作品,同時介紹外譯補助方案,期待吸引韓國業者引進臺灣作品,讓好故事有機會走向更多元的內容形式。