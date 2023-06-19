《吸血鬼倖存者》配樂震撼登場！布達佩斯管弦樂隊獻上磅礡之作

《吸血鬼倖存者》可說是近年異軍突起的獨立遊戲之一，以極度精簡的製作團隊，竟然拿下 2023 年的 BAFTA 年度大獎；不過今天編編要介紹的遊戲配樂節目可是不精簡，反而啟用了專業級的交響樂團隊，演奏這款遊戲的配樂，創造出電影等級的氣勢。

這支影片中交響樂團所合奏的是 DLC 第二彈的曲目「Tides of the Foscari」；樂團則是鼎鼎大名的「布達佩斯管弦樂隊」，在欣賞他們演出的過程中，能夠感受到電子遊戲獨有的快節奏和戰鬥感，也因為多種樂器的專業共演，讓整段表演非常磅礡大器！

樂團製作人表示，為了完美演繹這個曲目，樂團總共動用了 76 位音樂家參與演奏，耗時 6 個小時以上錄製，對於每個小節的旋律的相當重視。「布達佩斯管弦樂隊」過去也參與了《逃出絕命鎮》《寄生上流》的電影音樂製作。

事實上也許這段配樂在未來真的會用上，因為根據開發團隊 Poncle 於 4 月底釋出的情報，遊戲已確定由 Story Kitchen 負責，將會把這款遊戲改編成電視動畫。在加上整支影片是在開發商自己的 Youtube 平台上釋出，以及作者 Luca Galante 不只一次表達自己對於音樂的熱愛與重視，也許未來我們有更多機會，聽到精緻的《吸血鬼倖存者》音樂。

🎉 Vampire Survivors animated show coming! 🧄

Hollywood, baby! 🎬



Small patch coming in May & TV shows in the works✨



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