臺灣VR作品前進北美市場 文策院與加拿大PHI Centre合推國際大獎作品

臺灣VR作品近年屢受國際各大影展肯定,為測試市場及吸引國際團隊合作,文化內容策進院(文策院)首度與國際級的加拿大數位藝術中心 PHI Centre 合作。3月22日在「Chaos & Memories主題展」中籌辦「Taiwan Spotlight-台灣VR特展」,展出包含《遺留》、《無法離開的人》、《紅尾巴》和《大師狂想曲:蔡明亮》等 4 部作品。並於日前(6日)舉辦「台灣數位藝術最前線(Taiwan at the Forefront of Digital Art)」創作暨產業論壇,由導演出席。值得一提的是,展覽至今已累積逾4500人次購票體驗,論壇亦吸引近百位業界專家及藝術愛好者參與,顯見T-content(臺灣內容)具北美市場潛力。

文策院董事長蔡嘉駿表示,臺灣具有文化多元性、創作自由及科技優勢,屢屢在國際展會獲得青睞。除了鼓勵臺灣業者投入開發及國際合製,亦協助業者測試國際市場,拓展銷售管道,建立健全的產業鏈,讓優秀的作品站上國際舞台。

「Chaos & Memories主題展-Taiwan Spotlight台灣VR特展」參展創作者、文策院與PHI Centre代表合影(左起 郭文泰導演、賴冠源導演、顏秉盈剪接師、陳芯宜導演、文策院專案經理郭旻薇與謝蕎琳、PHI Centre創辦人Phoebe Greenberg、PHI Centre新媒體暨公關總監Myriam Acha。PHI Centre提供 / Vivien Gaumand攝影。(圖/文策院 提供)

為貼近加拿大觀眾和產業人士,除了導演郭文泰、陳芯宜、賴冠源與剪接師顏秉盈親赴當地,導演王登鈺亦透過視訊參與,吸引專業人士與機構代表出席。包含加拿大魁北克文化事業發展局(SODEC)、加拿大知名數位藝術及電子音樂節MUTEK、加拿大國家電影局等代表。主持人PHI Centre新媒體暨公關總監Myriam Achard表示,期待這次的展覽能成為PHI Centre與文策院合作的起點,也希望促成臺灣與加拿大文化科技產業合作的機會。

「Taiwan Spotlight-台灣VR特展」。PHI Centre提供 / Vivien Gaumand攝影。(圖/文策院 提供)

四位導演亦藉由論壇分享了精彩的創作歷程與參展感想,《無法離開的人》導演陳芯宜表示,很榮幸可以跟PHI Centre專業的團隊合作與交流,看見加拿大觀眾也被白色恐怖受難者前輩的故事所感動,覺得很有意義。;剪接師顏秉盈也提到,非常驚艷於PHI Centre展覽團隊的細膩,從展場設計、體驗引導到頭顯使用的後台數據分析都展現高度專業、令人印象深刻。

「台灣數位藝術最前線 (Taiwan at the Forefront of Digital Art)」創作暨產業論壇。PHI Centre提供 / Vivien Gaumand攝影。(圖/文策院 提供)

《遺留》導演郭文泰分享,很開心有機會參與這次的展覽,對臺灣文化與藝術創作不熟悉的北美觀眾來說,是一次很好的體驗機會,得以看見臺灣VR創作的新樣貌。《大師狂想曲:蔡明亮》共同導演賴冠源說,很開心能親自到現場向觀眾分享創作歷程和參與國際合製的經驗,也期待北美業界看到臺灣創作者,期待未來能有更多合作機會。《紅尾巴》導演王登鈺表示,非常榮幸受邀參加這次的展覽,很開心看到作品讓世界各地的觀眾看見。這次透過連線參與論壇,除了向觀眾分享創作經驗,也從其他導演們的對話中學到許多。

另外,文策院在論壇結束後亦邀請與會的專業人士參與交流酒會,協助國內業者佈建人脈,同時讓國際友人了解臺灣產業現況,促成合作,為文化科技領域帶來創新與突破,拓展國際發行與市場通路。