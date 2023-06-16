韓版《想見你》曝光甜蜜劇照！安孝燮、全汝彬跨時空相愛

台劇《想見你》在2019年播出後，在亞洲影視圈爆紅，除了劇情結合懸疑推理、愛情元素內容很有話題性之外，主角許光漢、柯佳嬿、施柏宇的演技，以及「鳳南小隊」間的化學反應也深受觀眾喜愛。

這股《想見你》風潮不僅席捲大中華圈，同樣也讓韓國觀眾著迷，2022年韓方宣布買下版權籌備翻拍，同年3月韓國Netflix公布主演名單，許光漢的角色將由近期在《社內相親》受到廣大觀眾喜愛的安孝燮出演，柯佳嬿與施柏宇的角色則分別由全汝彬、姜勳詮釋。

韓版《想見你》劇照。圖／Netflixkr IG

此外韓版《想見你》更名為《너의 시간 속으로》(走進你的時間)，故事的時間線從1998、2019年，改為更符合目前時間點的1998年與2023年，男主角王銓勝、李子維名字改為具延准、南時憲，女主角黃雨萱、陳韻如變成韓俊熙、權珉周，莫俊傑則成了鄭仁圭。

韓國Netflix近日公開《走進你的時間》新版劇照，全汝彬雙手環抱著安孝燮，兩人帶著笑意深情凝視對方，甜蜜的氛圍感令人好奇劇情的安排以及走向。

韓版《想見你》劇照。圖／Netflixkr IG

韓版《想見你》將由《善良的男人》的導演金鎮元執導，製作方將主題設定為浪漫時空穿越劇，劇情講述女主角韓俊熙因思念過世的男友而意外回到過去，化身為權珉周的她遇上和男友長得一樣的男主角，在時空的錯亂、情愛的糾結中發展出的歡樂與淚水交織的故事，韓版將由NETFLIX獨家播出，預計在2023年播出。