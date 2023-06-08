協助潛力劇本拓展國際市場 文策院攜手新加坡新傳媒推出《華語原創影集開發計畫》

近年來跨國影視合作發展蓬勃，為了增加臺灣原創內容開發與國際市場接軌機會，文化內容策進院（文策院）與新加坡新傳媒（Mediacorp）攜手合作，首度推出《以愛之名–華語原創影集開發計畫》，公開徵選亞洲地區的影集劇本提案，前三名作品將有機會被選中製作華語原創影集，進一步拓展國際市場能見度。

文策院致力為臺灣原創團隊接軌國際製作、開拓國際通路與市場，提昇臺灣內容在國際市場的質與量，持續與國外不同組織建立合作關係，新加坡新傳媒為新加坡最大的媒體集團，擁有6個電視頻道與11個電台，觸及超過300萬名新加坡觀眾，具有國際通路及市場影響力優勢，文策院期待透過此次合作，將更多優質的T-content推往國際，同時開啟國際影視相關領域的開發、產製及行銷上的合作契機。

文策院董事長蔡嘉駿表示，文策院協助具國際競爭力的臺灣內容和專業人才，擴大與亞洲市場的連結，期盼更多具備臺灣元素的作品讓世界看見。新加坡新傳媒內容長林麗慧表示：「我們很高興能加深與文策院的合作，透過徵選一起挖掘創新的點子與人才，並開發新鮮且引人入勝的內容，歡迎所有編劇踴躍參與。」

《以愛之名- 華語原創影集開發計畫》由文策院與新加坡新傳媒共同主辦、台北電影節執行，目標徵求可發展至8至20集規格的影視作品企劃，並選出三組團隊，提供開發費用，進行為期12週劇本前期開發，預計年底完成第一集完整劇本。此階段入選者將可與專業製作團隊、製作人和顧問合作，包含金鐘獎最佳編劇鄭心媚、溫郁芳等，參與一系列國際知名大師課、交流研討會，評審名單及大師課講者未來將陸續公布。最後，新傳媒將根據前三名的提案內容與潛力，擇一或全部進行籌資製作華語原創影集。

金鐘獎最佳編劇溫郁芳。（圖／文策院 提供）

金鐘獎最佳編劇鄭心媚。（圖／文策院 提供）