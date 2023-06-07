基努李維《捍衛任務5》正式開始前期企劃！亦有望在衍生3A遊戲擔當主角
知名影星基努李維和《捍衛任務》電影系列結緣甚深，相信有看過《捍衛任務 4》的人，也對結尾的餘韻有許多想像，而近日在片商獅門影業 Lionsgate 的財報會議上，正式確認《捍衛任務 5》（John Wick 5）進入初期開發階段，獅門娛樂也加碼表示，他們正在製作主角 John Wick 的衍生大型遊戲。
根據獅門影業電影主管 Joe Drake 的說法，《捍衛任務 5》的確已經開始動作，但因為《捍衛任務 4》才剛剛上映完，第五集雖然已經在積極構思，但無法保證一定會有，不過如果確定開拍，定還是會由基努李維繼續飾演主角 John Wick；同時基哥也正在參與劇情靈感的構思。
此外片商和製作方，近年對跨足遊戲產業也相當有企圖，不只一次表示想做《捍衛任務》的 3A 級遊戲，主角也有可能請基努李維出演。
而「捍衛宇宙」目前也在火速擴張中，《復仇芭蕾》（Ballerina）排定 2023 年 06 月 07 日上映，基哥有機會在劇中出現；《大陸飯店》（The Continental）則預定於今年九月在串流平台 Peacock 播出，獅門亦透露相關企劃不只這些，還有其他外傳會在未來和觀眾見面。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言