基努李維《捍衛任務5》正式開始前期企劃！亦有望在衍生3A遊戲擔當主角

知名影星基努李維和《捍衛任務》電影系列結緣甚深，相信有看過《捍衛任務 4》的人，也對結尾的餘韻有許多想像，而近日在片商獅門影業 Lionsgate 的財報會議上，正式確認《捍衛任務 5》（John Wick 5）進入初期開發階段，獅門娛樂也加碼表示，他們正在製作主角 John Wick 的衍生大型遊戲。

根據獅門影業電影主管 Joe Drake 的說法，《捍衛任務 5》的確已經開始動作，但因為《捍衛任務 4》才剛剛上映完，第五集雖然已經在積極構思，但無法保證一定會有，不過如果確定開拍，定還是會由基努李維繼續飾演主角 John Wick；同時基哥也正在參與劇情靈感的構思。

此外片商和製作方，近年對跨足遊戲產業也相當有企圖，不只一次表示想做《捍衛任務》的 3A 級遊戲，主角也有可能請基努李維出演。

而「捍衛宇宙」目前也在火速擴張中，《復仇芭蕾》（Ballerina）排定 2023 年 06 月 07 日上映，基哥有機會在劇中出現；《大陸飯店》（The Continental）則預定於今年九月在串流平台 Peacock 播出，獅門亦透露相關企劃不只這些，還有其他外傳會在未來和觀眾見面。