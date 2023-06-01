《灼眼的夏娜》系列復活！宣布推出SIV新刊小說 時隔11年的文藝復興
《灼眼的夏娜》還沒結束！日本輕小說出版社電擊文庫今（23）日宣布系列時隔 11 年將推出新刊小說，暫定名稱為《灼眼的夏娜 SIV》。
『灼眼のシャナ』最新刊、電撃文庫『灼眼のシャナSIV（仮）』が、2023年発売決定！— 電撃文庫 (@bunko_dengeki) 2023年5月23日
さらに特別企画として、電撃文庫の外伝巻末の恒例企画、「狩人のフリアグネ」の新規収録が決定！
あなたが聞きたい質問を、ハッシュタグ「#シャナ最新刊」をつけて投稿してください！
詳細は画像をチェック！#シャナ pic.twitter.com/qu2tqIbKTW
《灼眼之夏娜》是日本作家高橋彌七郎所著、電擊文庫於 2002 年發行的輕小說及其衍生系列。故事描述暗中襲擊人類的異世界使徒「紅世之徒」，與努力阻止入侵的能力使者「火霧戰士」之間的戰鬥。
由於集結各種以火焰為主題的能力描寫，以及主角「炎髮灼眼的殺手」夏娜等具有魅力的角色等多種元素，因此作品有著很高的知名度，曾改編漫畫、動畫，也有製作成遊戲。根據電擊文庫過去公佈的資料，書籍的總發行量與該系列相關銷量已超過 1,080 萬份。
《灼眼的夏娜 SIV》預計 2023 年內發售，將由「伊東雜音」（いとうのいぢ）負責插畫。小說正式名稱和明確的出版日期待定，有興趣的讀者可追蹤電擊文庫官方推特鎖定後續資訊。
今何年だっけ！弥七郎さんとはお久しぶりです☺️また挿絵やら描かせてもらいます〜！ https://t.co/PkmJxXLjzr— いとうのいぢ (@itoww) 2023年5月23日
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