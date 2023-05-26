「鬼出櫃」鏡面球超神祕 導演獲恐怖大師肯定

史蒂芬金小說最新改編恐怖片「鬼出櫃」於23日舉辦國際線上記者會，由新生代女星蘇菲撒切爾與「小莉亞公主」薇薇安萊拉布萊爾主演，2人雖在片中飽受惡靈侵擾，但事實上拍片過程相當好玩，薇薇安更為片中幾乎不離身的「鏡面球」印象深刻，導演羅伯薩維奇則爆料「這顆球其實很可怕」。

由於片中的惡靈只能躲在暗處，主角群只得運用細微燈光去照射，才能逃離惡靈的魔掌，薇薇安更是隨身攜帶一顆「鏡面球」，只要一感覺不對勁就會滾動該球發出光芒，雖然薇薇安相當喜歡這顆球，將其當作玩具，不過羅伯則說這顆球對這部恐怖片非常重要，「因為這就像是一面鏡子，可以照明各種東西，這是最可怕的事情」，更說拍一部恐怖電影，劇組一直力求全程都要非常真實，「主角面對的狀況是非常真實的，唯一奇幻的部分只有惡靈」。

然則，片中飾演姊妹的蘇菲、薇薇安建立深厚情誼，薇薇安更在片場有很多即興發揮，蘇菲更大讚薇薇安「她就像一顆來自外星的寶石一樣，非常特別！」蘇菲曾在影集「黃蜂」表現傑出，在片中飾演姊姊莎蒂，她說被故事中的真實性深深吸引，「恐怖片最好的效果是讓觀眾對角色產生共鳴，這部片不僅僅嚇人，也關於失去帶來的痛苦，還有父女與姊妹間的關係變化，還有高中生會面對的同儕壓力。」

薇薇安則說非常喜歡角色的力量，「她從一個害怕衣櫥的女孩，到對此採取行動，不是只等著姊姊來救她，而是一起戰鬥，是我演過的最喜歡的角色之一。」她笑說怕攝過程都沒有真的感到害怕，「我喜歡開玩笑說，當電影更恐怖時，片場的人會更友善，因為他們知道他們正在製造恐怖感！」

該片改編自史蒂芬金收錄在1978年出版的「有時候，他們會回來」書中的短篇小說，導演羅伯薩維奇自爆小時候讀完因此睡不著，「他的短篇故事總是深深地印在我的腦海中！」他不諱言自己對恐怖片的熱愛，更表示「除非你熱愛、真正理解這種類型電影的心理學和語言，否則你無法製作恐怖片。」受挫折

製片丹萊文感謝原著作者史蒂芬金在電影發展過程透過郵件給予很多建議，「他的信件充滿了愛，當他看到電影後，他直接寄信給我們，成為電影的強大支持者。」

由於該片本來可能直接在串流上線，丹萊文也說史蒂芬金是讓電影在戲院上映的關鍵助力，「他在寄給我們的信裡說他很喜歡，很遺憾它不會上映，我們把這個作為與製片廠對話的起點，現在它將在大銀幕登場，這一切真的多虧了他！」「鬼出櫃」將於6月2日在台上映。

「鬼出櫃」電影恐怖，拍片現場其實相當溫馨、歡樂。圖／20世紀影業提供

蘇菲撒切爾稱讚「鬼出櫃」劇本出色。圖／20世紀影業提供

「鬼出櫃」薇薇安隨身攜帶的鏡面球也是恐怖道具。圖／20世紀影業提供

「鬼出櫃」講述平凡一家人共同面對恐怖惡靈。圖／20世紀影業提供

蘇菲撒切爾(左)與「小莉亞公主」薇薇安萊拉布萊在「鬼出櫃」飾演被惡靈侵擾的一對姊妹。圖／20世紀影業提供